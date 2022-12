V mestu Suvajda na jugu države, ki je pod nadzorom vladnih sil, se je več sto ljudi zbralo na protestih zaradi vse slabših življenjskih razmer. Po navedbah očividcev in Sirskega observatorija za človekove pravice so razjarjeni protestniki metali kamenje na vladno stavbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestniki so vdrli v poslopje urada guvernerja in vzklikali gesla, ki so pozivala k strmoglavljenju sirskega predsednika Bašarja al Asada. S pročelja so sneli njegov portret.

»Vsaj en protestnik je bil ubit, ko so varnostne sile streljale, potem ko so protestniki vstopili v stavbo«, je za AFP povedal predstavnik Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman.

V Siriji že več kot deset let divja državljanska vojna, v kateri je bilo po ocenah ZN ubitih več kot 300.000 civilistov.