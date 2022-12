Medtem ko so v 165 od 212 občinah župane izvolili že v prvem krogu lokalnih volitev 20. novembra, pa v 47 občinah nihče od županskih kandidatov takrat ni dobil več kot 50-odstotne podpore. V teh občinah torej župane izbirajo danes. Med občinami, v katerih je za izvolitev župana potreben drugi krog, je tudi šest od 12 mestnih občin, in sicer Maribor, Celje, Kranj, Nova Gorica, Murska Sobota in Krško.

Nove župane lahko danes izbira 490.639 volilnih upravičencev na 928 voliščih v državi. Ponekod bodo potekale tudi naknadne ali ponovne volitve v občinske svete ter svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, po podpisu v volilni imenik pa prejmejo glasovnico. Na njej bosta navedena županska kandidata, in sicer po vrstnem redu glede na izid glasovanja v prvem krogu volitev. Volivec glasuje tako, da obkroži številko pred imenom kandidata.

Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo predvidoma znani po 19.30 uri, ko bodo občinske volilne komisije vnesle prve podatke o preštetih glasovnicah v informacijski sistem. Podatki se bodo osveževali predvidoma do 23. ure oziroma do preštetja vseh glasov v vseh občinah.

V spletni aplikaciji Državne volilne komisije bodo na voljo le podatki o županskih volitvah, ne pa tudi izidi naknadnih ali ponovnih volitve v občinske svete ter svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Že čez dan pa bodo znani podatki o volilni udeležbi. Podatki o udeležbi do 11. ure bodo znani okoli poldne, o udeležbi do 16. ure pa okoli 17. ure.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe, ki za posameznika znašajo do 250 evrov, za organizatorja volilne kampanje pa do 3000 evrov.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba ministrstva za notranje zadeve. Danes do 7. ure lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00, od 7. ure naprej pa na telefonsko številko 080 21 13.

Kranjski županski kandidat Bajec zadovoljen s potekom volilne kampanje

Kranjski županski kandidat SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije Ivo Bajec je svoj glas v drugem krogu županskih volitev oddal danes zjutraj skupaj s svojo soprogo v gasilskem domu v Britofu. Volilno nedeljo bo preživel z družino. Z volilno kampanjo je zadovoljen, glede volilnega izida pa optimističen.

Kot je ob bližajočem se zaključku volilne tekme za STA povedal Bajec, so njegovi občutki dobri. »Še vedno mislim, da bom jutri župan,« je dejal. Vesel je, da je bila volilna kampanja mirna, brez težav in nizkih udarcev. To je še posebej pomembno, ker se bo treba v ponedeljek ne glede izid usesti skupaj in začeti delati s skupnim ciljem v korist Kranja, je pojasnil.

Današnjo volilno nedeljo bo Bajec preživel skupaj s svojo družino. Tik pred zaprtjem volišč pa se bo odpravil v center Kranja v medijsko središče na Mestni občini Kranj, kjer bo na voljo za izjave. Njegovi podporniki bodo zbrani na sedežu kranjskega mestnega odbora SDS, kjer bodo zbirali podatke volilnih zaupnikov.

V Kranju danes volivci v drugem krogu županskih volitev izbirajo med kandidatom SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije Bajcem ter kandidatom SD, aktualnim županom Matjažem Rakovcem.