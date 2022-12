Franjo Bobinac: Lahko bi povezal dva pola, protikandidata ne

Podpredsednik kitajske multinacionalke Hisense International in predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je pri 64 letih najstarejši predsedniški kandidat za vodenje OKS-ZŠZ. Ugledni gospodarstvenik je v boj vstopil prvi, saj je svojo kandidaturo napovedal že pred letom in pol. Podpira ga največ znanih obrazov slovenskega športa, če izpostavimo prvega moža smučarije Enza Smrekarja, odbojke Metoda Ropreta, hokeja na ledu Matjaža Rakovca in tenisa Andreja Slaparja. V zadnjem mesecu je obvestil športno javnost, da se po 14 letih vodenja Rokometne zveze Slovenije s te funkcije umika, ostaja pa član izvršnega odbora Evropske rokometne organizacije (EHF).