Svetovno nogometno prvenstvo se je po številu odigranih tekem že prevesilo v drugo polovico, saj jih je po včerajšnjih zadnjih v skupinah A in B pod streho že 36 od 64. Kot prvouvrščena iz skupine A se je v osmino finala uvrstila Nizozemska, ki je z 2:0 odpravila Katar. Za zmago znova veliko zaslug nosi na SP izjemno razpoloženi 23-letni napadalni igralec PSV iz Eindhovna Cody Gakpo, ki je na tretji tekmi na tem prvenstvu dosegel še svoj tretji gol. Tokrat je zadel v 26. minuti s strelom z roba kazenskega prostora. Pri tem je zanimivo, da so bili vsi trije njegovi zadetki tudi prvi na tekmah, torej za vodstvo z 1:0; enak dosežek je na SP doslej uspel le še Italijanu Alessandru Altobelliju leta 1986 v Mehiki. »Naredili smo, kar smo morali. Z zmago gremo v drugi krog, najpomembnejši del tekmovanja,« je po tekmi povedal nizozemski selektor Louis van Gaal, ki se je prav tako zapisal v zgodovino, saj je postal selektor z največ tekmami brez poraza v zgodovini SP – na desetih tekmah je zbral 7 zmag in tri remije.

V negativnem smislu pa so se v zgodovino vnovič vpisali Katarci: za tem, ko so postali prvi gostitelji prvenstva, ki so izgubili uvodno tekmo, so zdaj tudi edini domačini v zgodovini, ki niso osvojili niti točke. Prva afriška reprezentanca, ki je na SP premagala južnoameriško, pa so po letu 1990 včeraj postali Senegalci, ki so se z zmago proti Ekvadorju (2:1) drugič v svoji zgodovini uvrstili v izločilne boje. »Ni časa za veselje, treba se je spočiti in zbrati za nadaljevanje, kjer nas čaka nova izkušnja, saj popravnih izpitov ne bo več,« je po tekmi evforijo miril senegalski selektor Aliou Cisse.

Zvečer so prvo mesto v skupini B potrdili Angleži, ki so povsem nadigrali na tem prvenstvu zelo slab Wales. Nasprotnika so zlomili z dvema hitrima goloma na začetku drugega polčasa, piko na i pa je z golom za 3:0 (in svojim drugim na tekmi) postavil najboljši igralec tekme Marcus Rasford. O drugem potniku v osmino finala je tako odločala tekma med Iranom in ZDA, ki je bila seveda vredna veliko več, kot le napredovanja, tega pa so se naposled po minimalni zmagi z 1:0 veselili Američani. Edini zadetek je dosegel Christian Pulišić, ki pa se je pri tem tudi poškodoval in je ob polčasu ostal v slačilnici.

Po današnjih tekmah bo znana že polovica udeležencev osmine finale. Najprej bosta vskupini D ob 16. uri tekmi Avstralija – Danska in Tunizija – Francija; vrstni red: Francija 6, Avstralija 3, Danska in Tunizija po 1. V skupini C pa bosta ob 20. uri tekmi Poljska – Argentina in Savdska Arabija – Mehika, vrstni red: Poljska 4, Argentina in Savdska Arabija po 3, Mehika 1.

Končni vrstni red, skupina A: Nizozemska 7, Senegal 6, Ekvador 4, Katar 0, skupina B: Anglija 7, ZDA 5, Iran 3, Wales 1. Para osmine finala, sobota, 3. decembra, ob 18. uri: Nizozemska – ZDA, nedelja, 4. decembra, ob 20. uri: Anglija – Senegal. x

Nizozemska – Katar 2:0 (1:0) Skupina A, 3. krog. ​Strelca: 1:0 Gakpo (26), 2:0 De Jong (49). Stadion Al Bayt, gledalcev 66.784, sodnik: Gassama (Gambija), rumeni karton: Ake. Nizozemska: Noppert, Van Dijk, Ake, De Jong (od 86. Taylor), De Roon (od 82. Koopmeiners), Dumfries, Blind, Klaassen (od 66. Berghuis), Gakpo (od 82. Weghorst), Depay (od 66. Janssen), selektor: Van Gaal. Katar: Barsham, Mohamad (od 85. Koder), Miguel, Kuki, Hasan, Ahmed, Madibo (od 64. Budiaf), Hajdos (od 64. Asadala), Hatem (od 85. Alaeldin), Afif, Almoez Ali (od 64. Muntari), selektor: Sanchez. Igralec tekme: Cody Gakpo (Nizozemska). Streli v okvir gola: 4:4, streli mimo gola: 6:2, blokirani streli: 2:0, prosti streli: 9:24, koti: 4:2, nedovoljeni položaji: 5:0, obrambe vratarjev: 4:2, prekrški: 19:9, število vseh podaj: 786:457, število natančnih podaj: 738:394, število vseh napadov: 123:96, število nevarnih napadov: 46:36, posest žoge (v odstotkih): 63:37.

Ekvador – Senegal 1:2 (0:1) Skupina A, 3. krog. Strelci: 0:1 Sarr (44/11-metrovka), 1:1 Caicedo (67), 1:2 Koulibaly (70). Stadion Kalifa International, gledalcev 44.569, sodnik: Turpin (Francija), rumeni karton: I. Gueye. Ekvador: Galindez, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado (od 85. Porozo), Gruezo (od 46. Cifuentes), Franco (od 46. Sarmiento), Caicedo, Estrada (od 64.Reasco), Valencia, Plata, selektor: Alfaro. Senegal: E. Mendy, Koulibaly, Jakobs, Sabaly, Diallo, I. Gueye, Ciss (od 74. N. Mendy), P. Gueye, Dia (od 90.+5 Cisse), Ndiaye (od 74. Dieng), Sarr, selektor: Cisse. Igralec tekme: Ismaila Sarr (Senegal). Streli v okvir gola: 4:6, streli mimo gola: 2:5, blokirani streli: 2:4, prosti streli: 14:22, koti: 3:6, nedovoljeni položaji: 0:3, obrambe vratarjev: 4:3, prekrški: 23:11, število vseh podaj: 448:278, število natančnih podaj: 368:200, število vseh napadov: 111:94, število nevarnih napadov: 52:57, posest žoge (v odstotkih): 61:39.

Wales – Anglija 0:3 (0:0) Skupina B, 3. krog. Strelca: 0:1 Rashford (50), 0:2 Foden (52), 0:3 Rashford (68). Stadion Ahmad bin Ali, gledalcev 44.297, sodnik: Vinčič (Slovenija), rumena kartona: James, Ramsey. Wales: Ward, Williams (od 36. Roberts), Davies (od 59. Morrell), Mepham, Rodon, Allen (od 81. Colwill), Ramsey, Bale (od 46. Johnson), Ampadu, James (od 77. H. Wilson), Moore, selektor: Page. Anglija: Pickford, Walker (od 57. Alexander-Arnold), Shaw (od 65. Trippier), Stones, Maguire, Rice (od 58. Phillips), Henderson, Bellingham, Kane (od 58. C. Wilson), Rashford (od 75. Grealish), Foden, selektor: Southgate. Igralec tekme: Marcus Rashford (Anglija). Streli v okvir gola: 1:7, streli mimo gola: 3:8, blokirani streli: 3:3, prosti streli: 10:17, koti: 1:6, nedovoljeni položaji: 1:1, obrambe vratarjev: 4:1, prekrški: 16:9, število vseh podaj: 329:581, število natančnih podaj: 265:534, število vseh napadov: 65:115, število nevarnih napadov: 12:52, posest žoge (v odstotkih): 35:65.

Iran – ZDA 0:1 (0:1) Skupina B, 3. krog. Strelec: 0:1 Pulišić (38). Stadion Al Thumama, gledalcev 42.127, sodnik: Mateu (Španija), rumeni kartoni: Hosseini, Kanaani, Jalali; Adams. Iran: Beiranvand, Mohammadi (od 45. Karimi), Pouraliganji, Hosseini, Rezaeian, Hajsafi (od 71. Jalali), Ezatolahi, Taremi, Gholizadeh (od 77. Ansarifard), Nourollahi (od 71. Torabi), Azmoun (od 46. Ghoddos), selektor: Queiroz. ZDA: Turner, Dest (od 82. Moore), Robinson, Ream, Carter-Vickers, Adams, Musah, McKennie (od 65. Acosta), Pulišić (od 46. Aaronson), Weah (od 82. Zimmerman), Sargent (od 77. Wright), selektor: Berhalter. Igralec tekme: Tyler Adams (ZDA). Streli v okvir gola: 1:5, streli mimo gola: 4:4, blokirani streli: 1:2, prosti streli: 11:15, koti: 1:5, nedovoljeni položaji: 2:1, obrambe vratarjev: 4:1, prekrški: 13:10, število vseh podaj: 464:483, število natančnih podaj: 379:420, število vseh napadov: 106:123, število nevarnih napadov: 40:60, posest žoge (v odstotkih): 49:51.