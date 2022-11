100 najlepših slovenskih popevk: Veter z juga

Sredi decembra bo minilo 25 let od prvega albuma Tinkare KovačNe odhaja poletje, na katerem je tudi pesem Veter z juga. Kot srednješolka je Tinkara nastopala s skupino, ki je preigravala razne tuje uspešnice, predvsem Pink Floyde, in se poleti 1996 odločila, da želi peti pesmi, ki bi bile napisane le zanjo. Ko je to izvedel Danilo Kocjančič, jo je poklical za njen 18. rojstni dan in ji predlagal sodelovanje. »Ko sem slišala pesem Veter z juga, sem takoj vedela, da je to pesem zame. Imela je neko otožno dušo v sebi. Pesem smo prijavili na RTV na izbor za Evrosong, a so odgovorni dejali, da lahko pridem, vendar je treba spremeniti naslov. Zdelo se jim je, da je preveč jugonostalgičen. Avtorja sta vztrajala in na koncu so dovolili, da ostane tako, kot je bilo mišljeno. Tekst je res nekoliko dišal po Jugoslaviji, lahko bi jo razumeli kot pesem, ki poje o Sloveniji, ki odhaja iz Jugoslavije. A v njej lahko vidimo tudi primer lepe Vide ali pa ženske, ki v poporodni depresiji zapušča moža in otroka.«