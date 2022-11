Zadnjo prestižno teniško lovoriko sezone so osvojili Kanadčani. Prvič v zgodovini so namreč osvojili Davisov pokal, potem ko so v izločilnih dvobojih od četrtfinala naprej premagali Nemčijo, Italijo in Avstralijo. Ključna igralca za zgodovinski uspeh sta bila Felix Auger-Aliassime, ki je bil tudi udeleženec sklepnega turnirja najboljših osmih igralcev na svetu, in Denis Šapovalov, v kanadskem moštvu pa so bili še Vasek Pospišil, Alexis Galarneau in Gabriel Diallo. Mož odločitve je bil Felix Auger-Aliassime, ki je dobil vse tri posamične dvoboje, enkrat pa je z izkušenim Pospišilom dobil tudi odločilno igro dvojic. Prav dvojice so Kanadčanom prinesle največji ekipni uspeh, saj je Pospišil (enkrat še z Denisom Šapovalovom) sodeloval v dveh zmagah, potem ko je bil po dvobojih posameznikov rezultat izenačen na 1:1.

Tako Felix Auger-Aliassime kot Denis Šapovalov sodita v rod mlajših teniških igralcev, na pragu izjemnega uspeha pa sta bila že pred tremi leti, ko sta Kanado presenetljivo popeljala v veliki finale. V njem nista bila kos Španiji, saj sta izgubila posamična dvoboja proti Robertu Bautistu Agutu in Rafaelu Nadalu. »Spomin na finale pred tremi leti je bil še kako živ. Tedaj smo z uvrstitvijo v finale dosegli lep uspeh in poraza proti favorizirani Španiji nam ni očital nihče. Tokrat je bilo drugače. Zavedali smo se priložnosti. Občutek po zmagi in zaključku sezone, kakršnega si lahko želi vsak športnik, je izjemen,« je pojasnjeval Felix Auger-Aliassime.

»Z Denisom sva skupaj odraščala ter večkrat sanjala o tem, da bova nekoč osvojila Davisov pokal. Moč ekipne tekme v tenisu je izjemna,« je pojasnjeval Felix Auger-Aliassime, medtem ko ga je Denis Šapovalov dopolnil: »S Felixom sva pred leti navijala za Vaska Pospišila, Miloša Raonića in Daniela Nestorja. Želela sva si nekoč dvigniti pokal, in večletne sanje so se tako nama kot vsej državi v Malagi končno uresničile.« Svoje sanje je pri zrelih 32 letih uresničil tudi najizkušenejši Vasek Pospišil. »Težko je najti prave besede kljub vsem izkušnjam, ki jih imam. Felix in Denis sta se razvila v vrhunska igralca, ki ju zanimajo predvsem lovorike. Zasluge za uspeh pa imamo vsi v reprezentanci, saj je ekipni uspeh nemogoče doseči brez prave kemije.«

Na finalni dan je bil v Malagi opravljen tudi žreb kvalifikacij za svetovno skupino Davisovega pokala. Povabili organizatorjev sta prejeli Španija (letos je izgubila v četrtfinalu proti Hrvaški) in Italija (v polfinalu je priznala premoč Kanadi). Hrvaška se bo v dodatnih kvalifikacijah pomerila z Avstrijo, preostali pari pa so: Madžarska – Francija, Uzbekistan – ZDA, Nemčija – Švica, Kolumbija – Velika Britanija, Norveška – Srbija, Čile – Kazahstan, Južna Koreja – Belgija, Švedska – Bosna in Hercegovina, Nizozemska – Slovaška, Finska – Argentina in Portugalska – Češka.

Spomnimo, da je v Glasgowu prejšnji teden potekala redna letna skupščina Mednarodne teniške zveze (ITF). V njej ima vse večjo veljavo tudi Slovenija, ki bo imela odslej na skupščinah pet glasov namesto dosedanjih tri. »Obrestovala se je štiriletna strategija in razvoj celotne regije, ki je prispevala k prepoznavnosti našega dela na mednarodnem področju. Dobili smo potrditev, da je bilo delo opravljeno zelo dobro in da so ustrezno začrtane poti tudi za prihodnost. Zdaj bo lažje pri lobiranju in financiranju projektov. K temu seveda prispevajo tudi uspehi v Davisovem pokalu in pokalu Billie Jean King,« je dejal direktor slovenske zveze Gregor Krušič.