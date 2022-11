Večina storitev v povezavi z ogrevanjem, zagotavljanjem oskrbe z elektriko in vodo in storitvami mobilne telefonije je do danes začela normalno delovati, je navedbe vojaške uprave povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Kijevski župan Vitalij Kličko, ki je bil deležen kritik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zaradi počasnega obnavljanja življenjsko pomembnih storitev, je za današnjo izdajo nemškega tabloida Bild povedal, da dela na poškodovani infrastrukturi potekajo »rekordno hitro«.