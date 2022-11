Skupina Zmelkoow je za 23. januar prihodnje leto v Kinu Šiška napovedala »Veliki poslovilni koncert – prvič«. Kaj točno to pomeni, še sami ne vedno čisto dobro. Mogoče bodo počasi zapustili slovenske odre, mogoče pa tudi ne.

»Glede na težke čase, ki se vsled globalnemu segrevanju, lokalnemu zmrzovanju, bacilih in jedrskih grožnjah nakazujejo, se prav lahko zgodi, da bo Zemljo ali vsaj del njenih prebivalcev (med katerimi znamo biti tudi mi) vzel vrag preden dvakrat pomežiknemo. In ker morda ne bo časa, da bi se vljudno poslovili, Zmelkoow pa so vljuden band, so se odločili, da se bodo za vsak slučaj prvič poslovili pravočasno in napovedano,« so sporočili organizatorji. Če pa se slučajno izkaže, da so preveč pohiteli, bodo organizirali tudi veliki »comeback« koncert in nato še enega poslovilnega …

Na koncertu se bodo sprehodili čez svojo glasbeno zgodovino, pripravili izbor najboljših, najljubših in najbolj bizarnih pesmi, posebno mesto pa bo imel tudi aktualni album 10/10. Skupina bo na oder poklicala tudi dodatne sile in poskrbela za kakšno presenečenje.