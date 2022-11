Dunaj se glede števila adventnih sejmov uvršča v sam evropski vrh. Letos jih je na različnih lokacijah po mestu kar 17, obiskovalci pa se bodo lahko sprehodili med skupno 905 stojnicami s kulinarično ponudbo in darili. Trgi in ulice so že zadišali po kuhanem vinu, punču in pecivu, prav tako je večina nakupovalnih ulic že okrašena z lučkami. Te bodo namesto do polnoči letos prižgane zgolj do 22. ure.

Na največjem in za mnoge najbolj romantičnem adventnem sejmu Spittelberg bodo obiskovalci lahko nakupovali na kar 125 stojnicah. Med najbolj obiskane božične sejme sodijo tudi sejem med Prirodoslovnim in Umetnostnozgodovinskim muzejem s poudarkom na umetnostni obrti, adventni sejem pred dvorcem Schönbrunn z božičnimi koncerti ter sejma pred baročnim dvorcem Belvedere in v zabaviščnem parku Prater.

Najbolj znan in obiskan sejem Christkindlmarkt pred dunajsko mestno hišo je zasijal v soju pisanih lučk. Letos je še posebej ekološko in energetsko varčno naravnan, saj hrano in pijačo strežejo le na krožnikih in v kozarcih za večkratno uporabo. Sejem je okrašen izključno z lučkami LED, ki so prižgane eno uro manj kot prejšnja leta. Za ljubitelje drsanja je letos zopet na voljo 3000 kvadratnih metrov veliko drsališče, imenovano Dunajske ledene sanje, ki bo odprto vse do 8. januarja.

Na trgu pred mestno hišo stoji 130 let stara 28 metrov visoka smreka, ki tokrat prihaja iz avstrijske Štajerske. S 1650 lučkami LED pa bodo okrasili adventni sejem Christkindlmarkt, na katerem pričakujejo več milijonov obiskovalcev.