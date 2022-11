Mestno občino Slovenj Gradec bo tudi prihodnja štiri leta vodil Tilen Klugler, saj na tokratnih volitvah ni imel protikandidata. Ne glede na to se je Klugler, ki je kandidiral s podpisi volivcev, v predvolilni kampanji podal med ljudi, tudi s svojo listo. Novega župana bodo danes dobili tudi v Novem mestu. V Krškem in Novi Gorici bo zmagovalca prinesel šele drugi krog.

Tilen Klugler Mestno občino Slovenj Gradec vodi od leta 2018, ko je v drugem krogu slavil proti dotedanjemu županu Andreju Času. V zadnjih štirih letih je danes 46-letni Klugler uspešno zaključil nekatere že prej zastavljene projekte, med drugim gradnjo bazenskega kompleksa in bloka neprofitnih stanovanj.

»Največji dosežek je to, da smo uresničili vse obljube, ki smo jih dali, in da smo dodali še kakšno alinejo,« je v oceni minulega mandata dejal za STA. Zadovoljen je tudi, da so sredstva občinskega proračuna dvignili na več kot 40 milijonov in okrepili črpanje iz različnih virov ter tako izvedli vrsto naložb. »Ob tem pa smo ohranili vse druge dejavnosti, ki so bile financirane že prej,« je spomnil Klugler.

V Krškem in Novi Gorici bo odločilen šele drugi krog

Volilne štabe krških županskih kandidatov sicer preveva vzdušje pričakovanja, v nekaterih pa imajo na ledu pripravljeno penino, da bi nazdravili morebitni uvrstitvi v drugi krog županskih volitev.

V štabu nekdanjega poslanca SNS, krškega svetnika in županskega kandidata s podpisi volivcev Dušana Šiška je sicer še precej mirno, glavnino njegovih pristašev pa še pričakujejo.

V volilnem štabu kandidata SDS Jožeta Olovca ni še nikogar. V štabu kandidata s podpisi volivcev in podporo društva Modra smer Janeza Kerina, pa pričakujejo razburljiv večer, so povedali za STA.

Podobno je v štabu kandidata Gibanja Svoboda s podporo SD Aleša Zorka. Kandidatka s podpisi volivcev Janja Starc izide volitev pričakuje v prostorih krške obrtne zbornice in kandidat SLS s podporo NSi Iztok Starc na posestvu Albiana v Nemški vasi.

Za položaj župana Mestne občine Krško se po napovedanem odhodu dozdajšnjega župana Mirana Stanka, ki se za vnovični mandat ni odločil kandidirati, potegujejo kandidat s podpisi volivcev in podporo Društva Modra smer Kerin, kandidat SDS Olovec, kandidat SLS s podporo NSi Iztok Starc, kandidatka s podpisi volivcev Janja Starc, kandidat s podpisi volivcev Šiško in kandidat Gibanja Svoboda s podporo SD Zorko.

Med navedenimi kandidati sicer ni izstopajočih favoritov, saj so precej izenačeni. Med sicer dokaj umirjeno predvolilno kampanjo so med drugim govorili o umeščanju in morebitni gradnji drugega jedrskega bloka nuklearke in s tem povezanih izzivih, o mestnem bazenu, razvojnih izzivih, romski problematiki, gospodarskem razvoju in samostojni pokrajini Posavje.

Za vstop v občinski svet Mestne občine Krško se poteguje 12 svetniških list in štirje kandidati za predstavnika romske skupnosti.

V 30-članski občinski svet takrat še Občine Krško so se leta 2018 uvrstili SLS, ki je dobila 11 svetniških mest, SDS (5 mest), SMC (4 mesta) in SD (3 mesta). Po eno svetniško mesto so dobili DeSUS, Dobra država, Levica, NSi, SNS, Stranka za razvoj občin in krajev ter predstavnik romske skupnosti.

Kranjski županski kandidati v središču mesta nestrpno čakajo rezultate

Kranjski županski kandidati so se po zaprtju volišč začeli zbirati v volilnih štabih v središču mesta, kjer bodo skupaj v družbi podpornikov pričakali izid volitev. Medtem ko se aktualni župan nadeja zmage v prvem krogu, pa v anketah najvišje uvrščena zasledovalca računata na drugi krog. V štabih zato z upanjem čakajo prve rezultate.

Glede na javnomnenjske raziskave v kranjski županski bitki najbolje kaže aktualnemu županu Matjažu Rakovcu, ki se poteguje za svoj drugi mandat. Medtem ko je pred štirimi leti slavil šele v drugem krogu, pa bi lahko tokrat glede na izide predvolilnih anket zmagal že v prvem krogu. Anketa Ninamedie mu je pokazala več kot 60-odstotno podporo opredeljenih volivcev.

Tudi vseh pet Rakovčevih izzivalcev rezultate volitev pričakuje v središču mesta, kjer se počasi zbirajo v svojih volilnih štabih. Tik pred vstopom v staro mestno jedro ima v objektu stare pošte svoj volilni štab stranka Resni.ca. Njen predsednik Zoran Stevanović upa, da mu bo po uspehu pred štirimi leti, ko je bila njegova lista zmagovalka volitev za mestni svet, sam pa je v županski tekmi zaostal le za Rakovcem, tokrat uspel veliki met, da se zavihti na čelo občine.

Kot je izpostavil, je bila volilna kampanja bistveno bolj sproščena od prejšnje. Večja prepoznavnost, ki si jo je ustvaril v zadnjih letih, mu je olajšala delo. Predvolilne ankete ga uvrščajo na drugo ali tretje mesto, pri čemer opozarja, da je realnost drugačna od tega, kar kažejo ankete, ki njegove volivce le težko zajamejo.

Le nekaj deset metrov naprej rezultate na sedežu mestnega odbora SDS, ki ima v kranjskem mestnem svetu najštevilčnejšo svetniško skupino, pričakuje Ivo Bajec, ki ima na svoji strani tudi podpornike iz NSi, SLS in Zelenih Slovenije. Tudi njemu ankete kažejo, da bi se v primeru, če Rakovec danes ne bo prejel več kot 50 odstotkov glasov, lahko z njim pomeril v drugem krogu.

Bajec, ki je prav tako kandidiral že pred štirimi leti in tedaj v prvem krogu zasedel četrto mesto, z rezultati anket ni najbolj zadovoljen, vendar ostaja optimističen in meni, da bo o županu odločal drugi krog, dopušča pa tudi realno možnost Rakovčeve zmage v prvem krogu. Zadovoljen je, da je bila volilna kampanja tudi tokrat mirna in korektna ter se je vsak kandidat osredotočil na svoj program.

V isti stavbi kot Bajec in SDS, vendar v ločenih prostorih rezultate čakajo tudi člani Liste za razvoj Kranja na čelu s svojim županskim kandidatom Igorjem Velovom, ki lahko glede na izide anket računa zgolj na svetniško, ne pa tudi na župansko funkcijo. V sosednjem objektu rezultate čaka Aleksander Svetelj in njegovi podporniki ter kandidati za kranjski mestni svet iz stranke Več za Kranj.

Le nekaj korakov naprej pa je volilni štab Srečka Barbiča in Gibanja Svoboda, ki se lahko nadeja velike podpore za mestni svet. Zaradi tega v štabu vlada dobro vzdušje, čeprav si Barbič, tako kot Velov in Svetelj, županskega stolčka ne more obetati.

V Kranju se za župansko funkcijo na letošnjih volitvah namreč potegujejo aktualni župan Matjaž Rakovec (SD), Ivo Bajec (SDS, NSi, SLS in Zeleni Slovenije), Zoran Stevanović (Resni.ca), Aleksander Svetelj (Več za Kranj), Srečko Barbič (Gibanje Svoboda) in Igor Velov (skupina volivcev).

V Kopru v Bržanovem taboru upajo na zmago, tudi pri Popoviču optimistični

Pričakovanje izidov današnjih lokalnih volitev v Kopru mineva v znamenju vnovičnega županskega dvoboja med aktualnim županom Alešem Bržanom in nekdanjim županom Borisom Popovičem. A bo ta, kot kaže, manj napet kot pred štirimi leti, aktualnemu županu so namreč javnomnenjske ankete pokazale zmago v prvem krogu. Popovič vseeno ostaja optimističen.

V volilnih štabih v središču Maribora veje optimizem

Volilni štabi županskih kandidatov v središču Maribora so se začeli večinoma polniti po 19. uri. Kandidati Saša Arsenovič (nestrankarski), Franc Kangler (NLS) in Vojko Flis (Gibanje Svoboda), ki so jim ankete pripisovale najboljše možnosti med skupno 15 kandidati za župana Mestne občine Maribor, po zaprtju volišč ostajajo optimistični.

Javnomnenjske raziskave so najbolje kazale aktualnemu županu Saši Arsenoviču, ki se s podpisi podpore poteguje za drugi mandat. Medtem ko je imel volilno pisarno, od koder je pred današnjimi volitvami nagovarjal volivke in volivce, v Slovenski ulici, so se njegovi podporniki nocoj preselili v stavbo njegovega podjetja Galerija Gosposka, kjer ima Arsenovič gostinski lokal Rožmarin.

Vzdušje v Arsenovičevem volilnem štabu je optimistično, ponosni so tudi na volilno kampanjo, ki so jo vodili. Med vidnejšimi imeni so bili v štabu športni funkcionar Tone Vogrinec, pesnik Andrej Brvar, političarka Jelka Kolmanič, novinar Dejan Pušenjak in kardiolog Franjo Naji.