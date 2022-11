Zaupanje v policijo in policijski poklic je bilo v Sloveniji skozi leta vedno bolj kot ne visoko, v času, ko je policijo vodil generalni direktor policije Anton Olaj, pa je strmoglavilo rekordno nizko. V policiji zato pozdravljajo zadnje ugotovitve Valiconove raziskave Ogledalo Slovenije, ki kaže, da se je zaupanje v policijo hitro vrnilo na stopnjo, na kateri je pred leti že bilo. »Prva večja sprememba je na četrtem mestu, kamor se je z devetega mesta povzpela policija z občutno rastjo stopnje zaupanja. Še pred letom dni je bila ta prvič in sploh edinkrat od leta 2012 negativna,« so zapisali Valiconovi raziskovalci javnega mnenja.

Vrtiljak (ne)zaupanja

V raziskavi stopnjo zaupanja rangirajo med vrednostmi –100 in 100. Policija kot institucija je tokrat zabeležila stopnjo zaupanja 24, pred enim letom pa je znašala –7. Podobno visoko stopnjo zaupanja kot danes je policija uživala že pred leti, nazadnje novembra 2019 (izmerjena stopnja zaupanja je bila tedaj 26). Pod tretjo Janševo vlado, v času katere so se na vrhu policije zamenjali trije generalni direktorji, se je zaupanje javnosti v policijo precej znižalo. Najbolj drastično v času Olajevega vodenja, ki so ga poleg bistveno manj obravnavanih kaznivih dejanj (predvsem zaradi epidemioloških ukrepov) in višje preiskanosti v negativnem smislu zaznamovali odstranjevanje in kaznovanje za SDS motečih policistov, izrazit vpliv politike na delo policije in izjemno strogo ukrepanje proti protestnikom, ki so izražali nestrinjanje s tedanjo vlado.

Nekdanje vodstvo policije razlogov za nizko zaupanje javnosti ni iskalo pri sebi. »Pandemska izčrpanost ljudi ob dolgo trajajoči javnozdravstveni krizi je pričakovano vplivala na percepcijo ljudi in s tem tudi na mnenje o sami policiji, kar seveda predstavlja dodaten izziv,« je ocenjeval Olaj, ki je bil kritičen tudi do medijev.

Javnost dobro sprejela poteze novega vodstva

Marca letos se je zaupanje v policijo še pod Olajevim vodstvom začelo nekoliko izboljševati, v zadnjih mesecih, ko policijo vodi Boštjan Lindav, pa se je zaupanje praktično v celoti povrnilo. Tudi novo vodstvo policije, ki je sledilo zamenjavi oblasti, je sicer aktivno kadrovalo in zamenjalo praktično vse najvišje predstavnike policije, vendar menjave v notranji in zunanji javnosti zaradi izbora kompetentnega kadra niso požele kritike. Prav tako na zaupanje v delo policije očitno ni negativno vplivalo ukinjanje uprave avtocestne policije, še enega projekta nekdanjega vodstva policije, ki pa zaradi pomanjkanja kadrov nikoli ni v celoti zaživel.

Da bo prav povrnitev zaupanja ljudi v policijo ena izmed njegovih prioritet, je v. d. generalnega direktorja policije Lindav napovedal že v prvih intervjujih po nastopu funkcije. »Policisti se moramo zavedati, od prvega do zadnjega, da smo servis ljudem, da skrbimo za varnost družbe kot take brez predsodkov do drugačnih, nepristransko in ob strogem spoštovanju zakonov ter visokih etičnih standardov. Brez kančka dvoma bo povrnitev zaupanja ljudi v policijo ena najtežjih nalog, ki nas čaka,« je za 24 ur v začetku junija dejal Lindav, ki je glede na trenutni odziv javnosti lahko zadovoljen.