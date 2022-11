Strategijo strežbe alkohola so znova spremenili in na območjih osmih stadionov med svetovnim prvenstvom ne bodo prodajali piva, poroča britanski časnik Times. Odločitev je postala uradna približno 48 ur pred uvodno tekmo mundiala med Katarjem in Ekvadorjem.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in katarski organizacijski odbor sprva zapisov v medijih nista komentirala, sta se pa popoldne na to odzvala Fifa in glavni sponzor ter proizvajalec piva AB InBev, pod katerega spada Budweiser. Fifa ni navedla konkretnih razlogov za presenetljivo odločitev, bi pa ta lahko po pisanju francoske tiskovne agencije AFP vplivala na dogovor Fife z glavnim sponzorjem in proizvajalcem piva. Ta je po treh desetletjih sodelovanja s Fifo za AFP povedal, da »nekaterih načrtovanih aktivnosti na stadionih ne more nadaljevati zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva«. Fifa je v svoji izjavi potrdila, da bo odstranila prodajna mesta piva z območja katarskih stadionov, a je bila v zapisu skopa.

Skupine navijačev so medtem dejale, da bi lahko navijači postali zaskrbljeni tudi zaradi drugih obljub gostiteljev. »Resnična težava je preobrat v zadnjem trenutku, ki govori o širšem problemu - popolnem pomanjkanju komunikacije in jasnosti s strani organizacijskega odbora do navijačev,« je sporočilo Združenje nogometnih navijačev v Angliji. »Če si lahko premislijo glede tega v trenutku, brez pojasnila, bodo podporniki imeli razumljive pomisleke, ali bodo izpolnili druge obljube glede nastanitev, prevoza ali kulturnih vprašanj,« so še zapisali.

Na stadionih bodo točili brezalkoholno pivo

Nedavno so potekale razprave o alkoholu, ki bo na voljo na turnirju. Po poročanju medijev so Katarci prodajne stojnice za pivo, ki so že bile postavljene po osmih stadionih, v začetku tedna razstavili in jih na novo postavili drugje. V skladu s tem so si gostitelji prizadevali za popolno prepoved alkohola, medtem ko sta Fifa in njen sponzor piva Budweiser temu nasprotovala. Britanski časnik Times vztraja, da so v sporu okoli tega za zdaj prevladali Katarci s svojo strogo držo.

Doslej je veljalo, da bodo navijači med tekmami SP med 20. novembrom in 18. decembrom lahko kupovali alkoholno pivo v določenih conah znotraj območij stadionov - vendar ne neposredno v arenah in le pred in po tekmah. Na stadionih bodo sicer točili brezalkoholno pivo. Zvečer je strežba alkohola dovoljena tudi na uradnem festivalu navijačev v središču Dohe.

Alkohol v Katarju ni popolnoma prepovedan, ampak ga strežejo le v zelo omejenem obsegu, na primer v barih ali restavracijah v nekaterih hotelih. Tujci, ki imajo dovoljenje za bivanje v Katarju, ga lahko kupijo tudi v trgovini, vendar morajo biti starejši od 21 let in za to potrebujejo posebno dovoljenje.