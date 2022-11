Navijači bodo v Katarju morali upoštevati muslimanska pravila vedenja

Še manj kot dva tedna sta do začetka svetovnega prvenstva v nogometu, francoska tiskovna agencija AFP pa v svojem poročilu številne navijače pripravlja na to, da bodo v Katarju morali upoštevati muslimanska pravila vedenja v zvezi z uživanjem alkohola, spolnosti in oblačenja.