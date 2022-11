Napredek desnice

“Ne poznam podrobnosti, a vem, da obstajajo različna mnenja, zato je potreben dialog,« sem na radiu pred dnevi ujel odgovor Anžeta Logarja. Vprašanje sem preslišal, a saj niti ni bilo pomembno. Anžetov odgovor je lahko odgovor na prav vsa aktualna vprašanja. Na vprašanje o vojni v Ukrajini ali o stanju na RTV Slovenija, o podnebnih spremembah ali drugi svetovni vojni, o ploščatosti Zemlje ali cepivih proti covidu, o sporu Johnnyja Deppa in Amber Heard ali tistem Cristiana Ronalda in Erika ten Haga. To je torej ta izjemna retorična spretnost, o kateri vsi govorijo, to je ta briljantna volilna kampanja, to so besede moralne avtoritete, sem si rekel in si njegov odgovor zapisal v spomin.