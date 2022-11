Kot so pojasnili predstavniki uporabnikov, so od DUTB prejeli grozilno pismo, v kateri pričakujejo, da bi posamezniki in posameznice začeli plačevati več kot 6000 evrov mesečne uporabnine za objekt, ki je bil vrsto let zapuščen. Tega so v dobrih dveh mesecih očistili in uredili za uporabo, zdaj pa jim »grozijo z uporabo vseh dopustnih pravnih sredstev«. Predstavniki DUTB bodo v četrtek vstopili v prostor, ne da bi se dogovorili z uporabniki, kar bodo razumeli kot motenje posesti in bodo temu primerno ukrepali, so v imenu skupnosti, ki je tam nastala, povedali trije delegati.

Od predsednika vlade Roberta Goloba pričakujejo, da se bo aktivno zavzel proti grožnjam tako imenovane slabe banke in skupaj z uporabniki našel dolgoročno rešitev za to, da ostanejo v stavbi na Linhartovi. Podobno pa pričakujejo tudi od preostalih dveh strank vladajoče koalicije.

Uporabnikom se zdi nedopusten molk »tistih, ki so se še v času janšizma zavzemali za ohranitev avtonomnih prostorov«. V primeru, da jih vladajoča koalicija ne bi zaščitila, bi bilo to po njihovem mnenju »izraz nadaljevanja avtoritarne in nasilne politike« preteklih dveh let.

Na novinarski konferenci so tako predlagali, naj se na zemljišču ob PLACu zagotovi razvoj soseske, ki bo vključevala neprofitna stanovanja, stanovanja za starejše in medgeneracijsko stanovanjsko zadrugo, PLAC pa naj se ohrani kot središče za lokalno skupnost. Prepričani so namreč, da s svojim obstojem ne ovirajo razvoja nove stanovanjske soseske na sosednjem zemljišču.