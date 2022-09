Zavzeto urejajo prostore Placa

V začetku meseca je v Ljubljani na Linhartovi cesti začela delovati nova avtonomna cona. Vrsto let zapuščen in zanemarjen 900 kvadratnih metrov velik objekt v lasti DUTB so zavzeli pripadniki skupnosti Participativna ljubljanska avtonomna cona – Plac. Predstavijo se kot skvoterji, uporabniki nekdanje ljudske kuhinje cestnega podjetja svoj način delovanja opišejo kot kolektiv kolektivov. Pred vrati dvorišča sta nas pričakala uporabnika prostora Tilen Mauhar in Luka Vidmar.