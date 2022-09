Nevladniki zasedli zapuščeno stavbo za Bežigradom

Danes se je vrsto let zapuščena stavba na Linhartovi cesti 43 v Ljubljani odprla za javnost. Prej zapuščena, zanemarjena stavba »brez življenja« bo zdaj predstavljala prostor, kjer bodo ljudje »lahko neodvisno delovali, se povezovali, živeli, gradili, ustvarjali in raziskovali«, so predstavniki skupnosti Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona (PLAC) povedali na novinarski konferenci.