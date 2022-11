Po besedah neimenovanega predstavnika maldivskih varnostnih organov je med mrtvimi devet Indijcev in državljan Bangladeša. Vsi so bili tuji delavci na otočju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekatera trupla so bila zoglenela, kar je otežilo njihovo identifikacijo. V pogoreli stavbi je sicer skupno živelo 38 tujih delavcev, večinoma Indijcev. Reševalnim službam jih je uspelo rešiti 28, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Maldivske politične stranke so v preteklosti večkrat kritizirale pogoje za tuje delavce, ki naj bi predstavljali približno polovico od 250.000 prebivalcev mesta Male. Večinoma prihajajo iz držav kot so Indija, Bangladeš, Nepal, Pakistan in Šrilanka.

Njihove slabe življenjske razmere so prišle do izraza predvsem med pandemijo covida-19, ko so se okužbe med njimi širile trikrat hitreje kot med domačini, navaja AFP.

Glavno mesto Maldivov, ki so znani predvsem kot luksuzna počitniška destinacija, je sicer eno najgosteje poseljenih mest na svetu. Na površini 8,3 kvadratnih kilometrov živi namreč več kot 250.000 ljudi, od tega več kot 140.000 ljudi v ožjem krogu mesta.

No news in Indian Media 🙄 🚫Nine Indians perish in Maldives fire At least 10 people - nine of them Indian - were killed and several others injured after a fire broke out in the cramped homes of foreign workers in the Maldivian capital of Male on Thursday. pic.twitter.com/WLxXzrvEHm