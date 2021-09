Projekt, ki ga financira Evropska unija, bo tudi omogočil sistematično ocenjevanje relevantnih pravnih okvirjev in prepoznavanje morebitnih tveganj v zvezi s preglednostjo lastništva medijev.

»Vse težje je razumeti, kdo ima v lasti medije v Evropi. Tega ne moremo dopustiti, saj si v demokraciji ljudje zaslužijo, da vedo, kdo jim zagotavlja informacije. To novo orodje bo izboljšalo razumevanje medijskega trga in prihodnje pobude politik,« je dejala podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova, pristojna za področje vrednot in preglednosti.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je dodal, da je potrebno naslavljati obstoječe grožnje neodvisnosti medijev in povečati podporo projektom, ki spodbujajo preglednost v tem sektorju.

To novo orodje bo podlaga za regulativne ocene in ocene politik ter pobude, ki se ukvarjajo s svobodo in pluralnostjo medijev. Opredelilo bo medijsko lastništvo ter tako izpostavilo morebitne težave pri koncentraciji lastništva in s tem izboljšalo razumevanje delovanja medijskega trga, so navedli pri komisiji.

Projekt je prejel podporo EU v višini milijona evrov in bo po pričakovanjih potekal do septembra prihodnje leto. Upravičenci tega pilotnega projekta so bili izbrani v okviru razpisa, ki se je osredotočil na deležnike na področju svobode in pluralnosti medijev na evropski, regionalni in lokalni ravni.

V prihodnjih tednih bo objavljen drugi razpis. Pobuda je del širših prizadevanj na področju svobode in pluralnosti medijev, kot je opisano v akcijskem načrtu za evropsko demokracijo, je še sporočila Evropska komisija.