»Če imajo javnmnenjske raziskave prav - kar sicer ni nujno - bodo republikanci zagotovo prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa,« poroča ameriški časnik New York Times in dodaja, da bi v tem primeru odprto vprašanje ostala le še večina v senatu.

Republikanski uspeh naj bi bil po eni strani predvidljiv, saj predsednikova stranka na vmesnih volitvah skoraj vedno doživlja poraze. Še posebej takrat, ko je javna podpora predsedniku tako nizka, kot je sedaj pri Josephu Bidnu - malce nad 40 odstotki. V sodobni zgodovini še ni bilo primera, da bi predsednikova stranka obdržala večino v predstavniškem domu, ko je bila njegova podpora nižja od 50 odstotkov.

Za demokrate bi bil poraz vseeno veliko razočaranje, glede na to, da so pridobili veliko podpore po junijski odločitvi vrhovnega sodišča ZDA za ukinitev pravice do splava, pa tudi zaradi nasilja z orožjem in skrbi o stanju ameriške demokracije, ki so posledica besed in dejanj nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in njegovih podpornikov.

V zadnjem času pa so se vse naštete teme pomaknile v ozadje - skrbi zaradi splava, upada demokracije in orožja je v veliki meri zamenjala zaskrbljenost zaradi inflacije, padanja borznih indeksov ter naraščanja kriminala. Prednost demokratov v bitki za senat je izpuhtela in vse ostaja odprto, poroča New York Times, ki dodaja, da demokrati sedaj branijo sedeže, ki bi »morali biti zanesljivo njihovi«.