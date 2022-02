Težko pričakovane volitve

V Sloveniji smo do politikov kritični, na lestvicah ugleda poklicev pa so predsedniki političnih strank in političnih institucij države na dnu. Kljub temu se lahko zgodi, da politike tu in tam celo pohvalimo. Predsednik republike Borut Pahor je novembra lani napovedal, da bo februarja letos razpisal volitve in s tem omogočil izvedbo parlamentarnih volitev ob prvem možnem datumu, to je 24. aprila. Pahor je to storil kljub subtilnim namigom, da bi jih bilo morda dobro preložiti za nekaj mesecev, do skrajnega datuma do konca maja, ali celo na zadnji možni datum, in sicer 5. junija, zaradi – uganili ste – epidemije koronavirusa. Kljub vztrajnemu molku in gledanju stran je Pahorju jasno, da je slovenska javnost zaradi ravnanj aktualne oblasti skrajno vznemirjena.