Prizivno sodišče v Atlanti je sklenilo, da je pravosodno ministrstvo ZDA upravičeno do preiskave tajnih dokumentov, ki so jih agenti FBI avgusta zasegli med preiskavo Trumpovega posestva Mar-a-Lago.

Zvezna sodnica na Floridi, ki jo je imenoval Trump, je skupaj z njegovimi odvetniki želela dokumente ohraniti pri posebnem pravnem strokovnjaku, ki ga je imenovala za pregled zaplenjenih dokumentov.

Prizivno sodišče je sklenilo, da mora pravosodno ministrstvo dokumente obdržati za nadaljevanje kazenske preiskave o odtujitvi zaupnih dokumentov iz Bele hiše in njihovem neustreznem hranjenju, kakor tudi nezakonitem skrivanju vladnih dokumentov.

Trump ne bi smel iz Bele hiše odnesti ničesar, ampak bi moral vse dokumente predati v Nacionalne arhive. Glede na poročanje ameriških medijev jih je vseeno odnesel, da bi kasneje barantal za dokumente, ki zadevajo preiskavo ruskega vpletanja v predsedniške volitve 2016.

Po odločitvi prizivnega sodišča so se Trumpovi odvetniki pritožili na vrhovno sodišče s predlogom, da se tajni dokumenti predajo nazaj posebnemu pravnemu strokovnjaku, pravosodnemu ministrstvu pa se onemogoči dostop, dokler strokovnjak ne dokonča svojega dela.

Toda vrhovno sodišče, kjer imajo konservativci sicer večino šest proti tri, je brez komentarja zavrnilo pritožbo.

Glede preiskave odtujenih dokumentov je v četrtek prišlo na dan tudi, da je nekdanji Trumpov uslužbenec iz Bele hiše Walt Nauta, ki je sedaj uslužbenec v Mar-a-Lagu, prelagal škatle z dokumenti v Trumpove zasebne prostore, potem ko je pravosodno ministrstvo že zahtevalo njihovo vrnitev.

Pri tem so ga posnele kamere, svoje dejanje pa je že priznal agentom FBI, poročajo ameriški mediji, med njimi Washington Post.

To naj bi delal po Trumpovem naročilu, zato sedaj bivšemu predsedniku grozi še obtožnica zaradi oviranja preiskave. To prelaganje škatel z dokumenti naj bi bilo tudi ena od podlag za potrditev naloga za preiskavo Trumpove posesti v Mar-a-Lagu 8. avgusta.

Proti nekdanjemu predsedniku in njegovemu podjetju med drugim poteka tudi civilna preiskava newyorške pravosodne ministrice Letitie James zaradi poslovnih prevar. Jamesova je 21. septembra vložila tožbo, v kateri zahteva 250 milijonov dolarjev odškodnine.

Jamesova je sodnika zaprosila, naj Trumpu prepove laganje in zavajanje v finančnih izjavah, s katerimi želi dobiti posojila. To domnevno zavajanje posojilodajalcev in upnikov je tudi osnova za tožbo. Ob tem trdi tudi, da želi Trump skriti svoje premoženje in se izogniti plačilu odškodnine.

Trump medtem tako preiskavo zveznega pravosodnega ministrstva kot tudi preiskavo newyorške pravosodne ministrice pogosto v sočnem jeziku označuje za »politični pregon« s strani demokratov.