Skupino 92 migrantov je policija našla v petek, potem ko so na gumijastih čolnih prečkali mejno reko Marica. Poleg grških mejnih policistov naj bi bili prisotni tudi sodelavci agencije EU za zunanje meje Frontex, ki so sporočili, da so migranti večinoma prišli iz Afganistana in Sirije.

Grški minister za migracije Notis Mitarakis je dogodek v soboto pospremil s tvitom, da predstavlja ravnanje Turčije z migranti »civilizacijsko sramoto« in da Atene od Ankare pričakujejo preiskavo incidenta.

Še isti dan se je odzvala tudi Ankara. Namestnik turškega notranjega ministra Ismail Catakli je tvitnil, da gre za lažno novico in Grčiji očital, da ne more najti niti ene same dejanske kršitve človekovih pravic s strani Turčije, zato ji skuša zdaj podtakniti lastna grozodejstva.

V odzivu na dogodek je UNHCR sporočil, da je globoko prizadet zaradi šokantnih poročil in slik. »Obsojamo vsakršno kruto in ponižujoče ravnanje ter pozivamo k popolni preiskavi,« so poudarili in dodali, da s skupino migrantov zaenkrat še ni stopil v stik, poroča BBC.

Še vedno ni povsem jasno, kako so migranti na meji pristali brez oblek in prtljage ter poškodovani. Nekateri so povedali, da so jih do reke pripeljali s tremi vozili, ki so v lasti turških oblasti, nato pa jih naložili na čolne in pustili.

Število nezakonitih prehodov meje na reki Marica na severovzhodu Grčije narašča, zato so se oblasti v Atenah odločile, da tamkajšnjo mejno ograjo, ki se zdaj širi na 35 kilometrih, podaljšajo še za 80 kilometrov. Število migrantov sicer narašča tudi na drugih delih grško-turške meje, tudi v vzhodnem Sredozemlju.