Petra Brodar, arheologinja in muzejska animatorka: Začimbe, skozi katere se zavonja stari Rim

Arheologinja Petra Brodar iz pedagoške službe v Narodnem muzeju Slovenije (NMS) je kot muzejska animatorka vez med kustosi in obiskovalci, predvsem mladimi. Artefakte in ponazoritve naše preteklosti povzame v vsebinsko privlačna vodenja po arheoloških zbirkah, vodi tudi ustvarjalne delavnice in posebej bdi nad Arheološkim abonmajem, ki je poleg Umetnostnozgodovinskega abonmaja del Muzejskega abonmaja za izbirčne. Ta je namenjen najstnikom, kot prostočasna dejavnost - tistim, ki bodo nekoč verjetno arheologi, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji.