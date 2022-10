Devetnajstletni ameriški šahist Hans Niemann je na zveznem sodišču v zvezni državi Misuri vložil civilno tožbo proti petkratnemu svetovnemu prvaku Magnusu Carlsenu in drugim igralcem v svetu šaha, vključno s platformo chess.com, ki jih obtožuje »obrekovanja« in »tajnega dogovarjanja«, piše AFP.

Njihove obtožbe naj bi namreč »v kali zatrle njegovo izjemno kariero in mu uničile življenje«, pišejo njegovi odvetniki v pritožbi, v katero so imeli vpogled tudi pri AFP. Niemann je bil izključen s številnih tekmovanj in »ne more več dobiti službe šahovskega učitelja v resnih šolah«, zagotavljajo. Pritožba je najodmevnejše dejanje mladega šahovskega mojstra od izbruha tega, kar njegovi odvetniki imenujejo »največji škandal v zgodovini šaha«.

Njegov hiter vzpon pod drobnogledom

Platforma chess.com je sicer na začetku meseca objavila poročilo, v katerem je zapisala, da je več kot 100 dvobojev Niemanna pod drobnogledom. Platforma je v poročilu zanikala, da je Niemanna izključila, ker je bila pod pritiskom Carlsena zaradi domnevnega navzkrižja interesov. Pri chess.com so takrat zapisali, da so »izjemno prepričani« v sposobnost svojih orodij za odkrivanje goljufij. Ugotovili so, da je Niemann najverjetneje goljufal še leta 2020 ter proti uveljavljenim imenom na tekmovanjih z denarnimi nagradami.

Ugotovili so, da so v več kot 100 dvobojih njegove poteze preveč skladne z avtomatiziranimi orodji oziroma visokozmogljivimi šahovskimi programi. Obenem so analizirali tudi Niemannovo hitro rast po lestvici klasičnega šaha, kjer je v dveh letih pridobil 750 mest. To so označili kot anomalijo, saj gre za »najhitrejši dvig po lestvici v modernem šahu, ki se je zgodil precej kasneje v življenju ter razvoju kot pri njegovih predhodnikih«.

Carlsen prepričan, da Niemann goljufa

V začetku septembra je prišlo do prvega incidenta med Carlsenom in Niemannom. Na pokalu Sinquefield v St. Louisu je Carlsen presenetljivo izgubil proti ameriškemu najstniku in se prvič v karieri umaknil s turnirja. Takrat je Carlsen posredno prvič obtožil Niemanna goljufije. Nekaj tednov kasneje pa se je njuna partija končala le po nekaj sekundah, saj je Norvežan odstopil po samo eni potezi in brez komentarja zapustil videoklepet, v katerem je potekal dvoboj.

Carlsen je nato prvič spregovoril o tem in Američana v pismu javno obtožil goljufanja. Na Twitterju je zapisal, da je 19-letni ameriški šahist goljufanje priznal že v mladih letih, goljufal pa naj bi tudi v dvoboju proti njemu, čeprav dokazov za to tudi po preiskavah chess.com in drugih ni. Mednarodna šahovska zveza (Fide) je uradno preiskavo glede Niemannovega domnevnega goljufanja odprla 29. septembra, a ta še poteka.