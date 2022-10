Potem ko je Mednarodna šahovska zveza (Fide) odprla preiskavo domnevne goljufije 19-letnega Američana, je svojo preiskavo opravila tudi spletna platforma chess.com.

»Skupaj smo ugotovili, da je Niemann verjetno goljufal na več kot 100 spletnih šahovskih partijah, vključno z več dogodki z denarnimi nagradami,« piše vodilna svetovna spletna šahovska platforma. Poročilo skupaj obsega 72 strani, od tega z več kot 50 prilogami, objavili pa so ga v torek zvečer.

Platforma je obenem zapisala, da kljub »statistično izjemnim« rezultatom, ni našla nobenih dokazov, da je Niemann goljufal v dvobojih v živo, vključno s tistim proti Carlsenu, ki je izzval celotno afero. Tudi BBC navaja, da po statističnih analizah enega vodilnih strokovnjakov za šahovske goljufije, Kennetha Regana, ni dokazov, da je Niemann kdaj goljufal tudi v dvobojih iz oči v oči.

Je pa znana šahovska platforma našla precej več nepravilnosti na spletu, kot jih je pred časom priznal mladi ameriški šahist. Ta je dejal, da je goljufal predvsem v rani mladosti med 12. in 16. letom starosti ter ob neformalnih dvobojih, nikoli pa na uradnih tekmovanjih.

Chess.com je 19-letnega Niemanna, ki po pisanju BBC trdi, da mu želi Carlsen uničiti kariero, sicer izključil že 5. septembra oziroma kmalu po prvih obtožbah. S tem se šahovska platforma brani predvsem pred pritiski norveškega svetovnega prvaka, čigar podjetje, ki je razvilo aplikacijo Play Magnus, nameravajo kupiti od Carlsena.

Platforma je v poročilu zanikala, da je Niemanna izključila, ker je bila pod pritiskom Carlsena zaradi domnevnega navzkrižja interesov. Pri chess.com pravijo, da so »izjemno prepričani« v sposobnost svojih sredstev za odkrivanje goljufij. Ugotovili so, da je Niemann najverjetneje goljufal še leta 2020 ter proti uveljavljenim imenom na tekmovanjih z denarnimi nagradami.

Ugotovili so, da so v več kot 100 dvobojih njegove poteze preveč skladne z avtomatiziranimi orodji oziroma visokozmogljivimi šahovskimi programi. Petindvajset od teh dvobojev je mladenič predvajal tudi prek pretočnega spletnega programa Twitch.

Obenem so analizirali tudi Niemannovo hitro rast po lestvici klasičnega šaha, kjer je v dveh letih pridobil 750 mest. To so označili kot anomalijo, saj gre za »najhitrejši dvig po lestvici v modernem šahu, ki se je zgodil precej kasneje v življenju ter razvoju kot pri njegovih predhodnikih«.

V začetku septembra je prišlo do prvega incidenta med Carlsenom in Niemannom. Na pokalu Sinquefield v St. Louisu je Carlsen presenetljivo izgubil proti ameriškemu najstniku in se prvič v karieri umaknil s turnirja. Takrat je Carlsen posredno prvič obtožil Niemanna goljufije.

Nekaj tednov kasneje pa se je njuna partija končala le po nekaj sekundah, saj je Norvežan odstopil po samo eni potezi in brez komentarja zapustil videoklepet, v katerem je potekal dvoboj.

Carlsen je nato prvič spregovoril o tem in Američana v pismu javno obtožil goljufanja. Na Twitterju je zapisal, da je 19-letni ameriški šahist goljufanje priznal že v mladih letih, goljufal pa naj bi tudi v dvoboju proti njemu, čeprav dokazov za to tudi po preiskavah chess.com in drugih ni.