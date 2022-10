49-letni Bernard Memon na današnji vložitvi kandidature v Mariboru ni bil prisoten iz zdravstvenih razlogov. Bil je sicer županski kandidat NSi že na volitvah leta 2014, ko je prejel 1,52 odstotka glasov in zasedel deveto mesto med skupno 17 županskimi kandidati. Je tudi predsednik mestnega odbora NSi Maribor, leta 2020 pa je prevzel vodenje mariborskega zavoda za zaposlovanje. »Pozna delovanje občinske uprave in zna se povezovati, tudi z vladnimi strukturami, kar je pri takem delu potrebno,« je v današnji izjavi za medije dejal Zdravko Luketič.

Izpostavil je kandidatovo dosedanje povezovanje z »ljudmi na terenu« ter z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi. »Mislim, da je treba nadgraditi sedanje delovanje občine z boljšo, učinkovito in odprto komunikacijo, ki je dvosmerna. Celovito se morajo razvijati vsi deli Maribora in pomembna je medgeneracijska solidarnost, zato je treba v proračunu občine zagotoviti, da se v večji meri subvencionira pomoč na domu in vse podporne institucije za oskrbo starejših. Odprti moramo biti za mala in družinska podjetja ter za start upe, pred energetsko krizo pa so pomembna tudi okoljska vprašanja,« je povedal.

»Mariborčani pogrešajo element človečnosti«

Članica mestnega odbora NSi Karmen Tržan Kopecky, ki je tako kot Luketič med kandidati te stranke za mestni svet, je kot pomemben cilj kandidature Memona in njihove stranke dodala še »element človečnosti«. »Gre za prijaznost do Mariborčanov in Mariborčank, ki včasih to pogrešajo,« je dejala. »Zelo veliko damo tudi na energetsko prenovo v smislu zelene agende EU, ki za to tudi namenja denar. Premalo je bilo doslej pogovora o tem, da smo sredi energetske krize, zato si želimo več ozaveščanja ljudi, na primer v smeri ozelenitve fasad, okolju prijaznega prometa, skrbi za drevesa in zelenice ter podobno,« je povedala.

Poleg sedanjega župana Saše Arsenoviča, ki kandidira s podpisi volivcev, so doslej uradno predstavili kandidaturo za župana Mestne občine Maribor na prihajajočih volitvah še mestni svetnik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič, nekdanja poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik kot kandidatka Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR), nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis kot kandidat Gibanja Svoboda, poslanec DZ Dejan Kaloh kot kandidat SDS, nekdanji radijski in televizijski voditelj Boštjan Klun kot kandidat SD ter Josip Rotar kot kandidat Liste kolesarjev in pešcev.

V Piratski stranki so za kandidatko za županjo Maribora izbrali podpredsednico stranke Nino Beyokol, v Stranki slovenskega naroda Franca Jeseneka in v Levici Vladimirja Šego.