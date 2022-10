Rotar – že dva mandata mariborski mestni svetnik, sicer pa inženir prometa in viden član Mariborske kolesarske mreže – je na volitvah pred štirimi leti prejel 1,52 odstotka glasov in se tako uvrstil na osmo mesto med 18 županskimi kandidati. Tokrat ga podpira tudi stranka Vesna.

V aktualni sestavi mariborskega mestnega sveta ima Lista kolesarjev in pešcev štiri od skupno 45 sedežev in je bila do nedavnega del koalicije župana Saše Arsenoviča. Po besedah Rotarja so bili konstruktiven člen mestne koalicije. »Lista kolesarjev in pešcev se s 143 uradno naslovljenimi vprašanji in pobudami v okviru sej mestnega sveta podaja na naslednje volitve kot najbolj aktivna politična skupina v mestu,« je dejal.

Med dosežke v Mariboru, h katerim je prispevala njihova stranka, je naštel vsaj 50 novih ali obnovljenih kolesarskih stez, več kot 40.000 kvadratnih metrov novih javnih površin za pešce, 25 novih otroških igrišč, uvedbo participativnega proračuna in sistema za izposojo koles MBajk ter odprtje prvega pasjega parka v Mariboru. »To so dokazi, da se naša politika od spodaj navzgor udejanja v praksi,« je dejal Rotar.

V novem mandatu nameravajo nadaljevati po pred štirimi leti zastavljeni poti, med drugim na področju trajnostne mobilnosti, urejanja prometa in uveljavljanja demokracije v mestu.