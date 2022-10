»Imamo človeka, ki ima dokazano zgodovino uspehov. Zato verjamemo v uspeh,« je na predstavitvi kandidata v Sodnem stolpu dejal Golob. Povedal je, da so iskali »borbenega, moralno trdnega človeka, ki se ne boji izzivov in verjame v to mesto«. »Ki ne verjame, da bo mesto prosperiralo skozi majhne projekte, ampak skozi velike,« je dejal.

Izpostavil je pomen sodelovanja med državnimi in lokalnimi oblastmi ter dodal, da so trenutno ključni izzivi za obe ravni na področju energetike in zdravstva. To sta pa področji, od koder Golob in Flis izvorno prihajata. »Sva torej popolnoma naravna kombinacija,« je dejal predsednik stranke. »Verjamem, da imamo kandidata, ki si upa in zna,« je dodal.

Flis je do spomladi lani vodil UKC Maribor, po izteku štiriletnega mandata pa se ni odločil za ponovno kandidaturo in se je umaknil iz te ustanove tudi kot kirurg. V stranki Gibanja Svoboda ga med drugim označujejo za enega najzaslužnejših za ustanovitev medicinske fakultete v Mariboru.

V današnji kratki predstavitvi je Flis med večjimi izzivi mestne občine izpostavil beg možganov. »Živimo v mestu, ki je bilo vedno na prepihu. Odšli so ljudje, ki so imeli znanje in bi lahko to mesto potegnili naprej. Želim si, da bi s skupnimi močmi dali temu mestu takšno energijo, takšen življenjski utrip, ki si ga takšno mesto zasluži,« je poudaril.

Konkretnega programa danes še ni predstavljal, prav tako se tudi še ni želel javno opredeljevati glede posameznih ureditev v mestu. Omenil je, da si želi več zelenja v mestu in »več vsebine v zidovih«, v vsakem primeru pa naj bi se pred odločitvami posvetoval s strokovnjaki. »Imam izkušnje, kako je prenašati znanje in kako se boriti za mesto,« je dejal in tudi sam izpostavil ustanovitev medicinske fakultete.

Flisa, ki doslej v politiki ni bil dejavno prisoten, se je pred tem omenjalo kot možnega županskega kandidata SD. Golob je danes povedal, da je bila odločitev, da nastopi kot kandidat Gibanja Svoboda, izključno Flisova. »V Svobodi bomo spoštovali vsako odločitev, ki jo bo sprejel kandidat,« je dejal.

Kandidaturo za župana Mestne občine Maribor na prihajajočih volitvah je doslej napovedal mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič, sedanji župan Saša Arsenovič pa je prejšnji teden začel zbirati podpise za ponovno kandidaturo. Medtem ko je na prejšnjih volitvah kljub dovolj zbranim podpisom podpore nastopil kot županski kandidat SMC, pravi, da bo tokrat kandidiral kot nestrankarski kandidat.