Študija je pokazala, da je v ta namen mogoče uporabiti strehe 30 javnih objektov in šest ostalih prostih javnih površin. »Letna poraba električne energije v vseh javnih objektih mestne občine Maribor je okoli 13.000 megavatnih ur. Samo z objektom na Puhovi in na nekaterih strehah bi lahko pokrili že okoli 80 odstotkov potreb,« je v predstavitvi na današnji seji mestnega sveta povedal direktor Energetike Maribor Boris Novak.

Zaenkrat so identificirali sedem osnovnih šol in dom starostnikov Dom pod gorco. »Projekt je pripravljen za izvedbo,«je povedal Novak.

Dodatno načrtujejo še postavitev sončnih celic na nekdanjem odlagališču odpadkov ob Puhovi ulici, ki je trenutno zaprto, degradirano območje, veliko okoli 17 hektarjev. Po besedah direktorja Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Damjana Semeta načrtujejo sončno elektrarno z močjo 10 MWp, "ki bi jo na tem območju lahko zgradili v relativno kratkem času". "To pomeni za Maribor oskrbo 1500 gospodinjstev," je dodal. Po njegovih ocenah bi lahko stala konec leta 2024 ali v začetku leta 2025.

Po Novakovih besedah so omenjeni projekti lahko "vzorčen primer sodelovanja največjih energetskih podjetij v regiji in lokalnih oblasti". Sončna elektrarna bo vključena v Center vodenja DEM, poleg Energetike Maribor oziroma njenega hčerinskega podjetja Energija in okolje pa sodeluje še družba Oven Elektra Maribor. Mestna občina Maribor naj bi tako dobila fiksno ceno električne energije za 15 let.

Zaradi trenutnega nihanja cen na trgu o potrebnem denarju za izvedbo teh načrtov še ni mogoče govoriti, je povedal direktor podjetja Energija in okolje Miran Rožman.

Podžupan Samo Peter Medved je ob tem opozoril, da se ne sme ponoviti zgodba hidroelektrarn na Dravi, ko se energija, proizvedena v regiji, pretaka drugam, regija pa jo mora nato odkupovati nazaj.

Predstavnik Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) Primož Juhart je zahteval, da mestna četrt Pobrežje dejavno sodeluje v umeščanju sončne elektrarne v prostor. »Strinjamo se, da se lokalno skupnost vključi v projekt. Ni dvoma, da bomo transparentni,« mu je odgovoril Novak. Tudi predstavniki občine so zatrdili, da je vključevanje ožje lokalne skupnosti ustaljen del nadaljnjega postopka, zato mestni svetniki tega poziva niso izrecno izglasovali