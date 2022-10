Kriminalna mreža, ki je vodila »banko« in je bila sestavljena predvsem iz sirskih državljanov, je zagotavljala finančne storitve kriminalnim organizacijam, povezanim s trgovino s prepovedanimi drogami, v več kot dvajsetih državah, navaja Europol.

27. septembra je več kot 200 uslužbencev organov pregona izvedlo racije na skupno 21 lokacijah v španskih provincah Malaga in Toledo, pri čemer je bilo aretiranih 32 oseb in zaseženih skoraj tri milijone evrov kriminalnega premoženja.

Med drugim so zasegli nekaj več kot 428.000 evrov v gotovini, 19 računov za kriptovalute v vrednosti 1,5 milijona evrov, 11 luksuznih vozil, 70 kilogramov hašiša, 1,2 tone marihuane in nasade z 995 sadikami marihuane. Že pred tem pa so oblasti med preiskavo zasegle 2,9 milijona evrov v gotovini.

Organizirane kriminalne združbe so lahko prek te mednarodno strukturirane finančne mreže opravljale plačila, prejemale sredstva in celo prale svoj zaslužek. Središče mreže je bilo špansko mesto Fuenlabrada.

Kriminalci so svoje dejavnosti pranja denarja izvajali v lokalni restavraciji, večinoma preko tako imenovanega podzemnega bančnega sistema hawala, ki so ga uporabljali, da bi se izognili odkritju organov pregona.

Pri španske preiskave je bila ključna podpora Europola, ki je od maja 2020 zagotavljal obveščevalne podatke in analize, da bi začrtal mednarodno aktivnost te kriminalne mreže.