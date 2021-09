Europol, evropski policijski urad, je predstavil podrobnosti mednarodne operacije kazenskega pregona, v kateri je sodelovalo osem držav. Kot navajajo, gre za akcijo, kot je še ni bilo. Kazensko so ovadili kar 61 članov balkanskega narkokartela, ki je Evropo preplavil s kokainom. Večji del akcije se je odvil v Sloveniji, gre pa za razbitje slovenskega dela balkanske narkozdružbe Kavaški klan.

Že leta 2020 je bilo v okviru Europolove operativne delovne skupine, v kateri so sodelovale Španija, Hrvaška, Srbija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, ZDA, Kolumbija in Slovenija, izvedenih več ukrepov, povezanih z narkokartelom, koordinacijo je vodil Europolov center za organizirani kriminal. Kriminalna združba je imela podružnice v več evropskih državah in so jo sestavljali predvsem kriminalci iz Srbije, Hrvaške, Črne gore in Slovenije. Epilog sodelovanja med državami je 61 obtoženih članov tolpe, od tega jih je bilo 13 aretiranih v Španiji in deset v Sloveniji. Policisti so zasegli 2,6 tone kokaina, 324 kilogramov marihuane, 612.000 evrov gotovine, devet luksuznih avtomobilov in pet motornih koles.

Najprej v Španiji, nato pri nas

Španski preiskovalci so v svoji preiskavi prišli do informacij, da se kartel letos spomladi pripravlja na velik uvoz kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Šlo naj bi za več kot 1,25 tone kokaina. Marca letos so pomembnejši člani kartela odpotovali v Španijo, da bi vse pripravili na prihod pošiljke. Med njimi tudi osumljenca, ki naj bi bila v samem vrhu kartela in sta se v preteklosti izogibala osebnemu urejanju prevoza pošiljk, ker nista hotela tvegati. Policisti te priložnosti niso hoteli izpustiti iz rok, zato so v zgodnjih urah 10. marca letos pripadniki španske policije hkrati izvedli racije v mestih Tarragona, Barcelona, Gerona in Valencia in aretirali trinajst posameznikov, med njimi tudi oba vodilna ter policista, ki je sodeloval s kriminalno združbo. Španski policisti so z akcijo združbi preprečili tudi dostop do alternativnih virov financiranja, kot sta bila proizvodnja in promet z marihuano ter prodaja luksuznih vozil.

Akcija se je nato nadaljevala v Sloveniji. Naša policija je, kot smo že poročali, maja letos aretirala deseterico in ovadila kar 48 ljudi, članov omenjene združbe, zaradi vpletenosti v distribucijo kokaina in marihuane po vsej Evropi.

Kot je konec maja pojasnila slovenska policija, so 14. in 15. maja na območju Ljubljane, Kopra, Kranja in Maribora opravili 23 hišnih preiskav. V zaključni akciji je sodelovalo več kot sto preiskovalcev in kriminalistov. 48 ljudi, 25 slovenskih in 23 tujih državljanov, so osumili kar 81 kaznivih dejanj, povezanih s tihotapljenjem droge in orožja, s katerimi so osumljenci zaslužili okoli 2 milijona evrov. Preiskava je potrdila, da so osumljeni leta 2018 začeli ustanavljati slovensko celico kavaškega klana, ki trenutno velja za eno najmočnejših hudodelskih združb na območju Balkana.