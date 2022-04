Operacija bo pomagala pri finančnih preiskavah premoženja in podpirala kazenske preiskave držav EU v primeru izogibanja trgovinskim in gospodarskim sankcijam, ki jih je uvedla EU, so sporočili iz Europola.

Operacija Oskar bo trajala najmanj eno leto in bo vključevala več ločenih preiskav. Europol bo predvsem podpiral izmenjavo informacij med partnerji za ugotavljanje mednarodnih povezav ter kriminalnih skupin in osumljencev. Nacionalnim organom želi agencija zagotoviti tudi strokovno znanje in finančno pomoč, so pri Europolu navedli v izjavi.

Eurojust bo aktivno sodeloval v operaciji z izmenjavo strateških in operativnih informacij. Eurojust bo poleg tega zagotavljal pravno pomoč in podporo ter okrepil sodelovanje med nacionalnimi preiskovalnimi in pravosodnimi organi.

Agencija Frontex bo k operaciji prispevala z okrepljenim pregledom oseb, ki prečkajo zunanje meje EU in so del sankcij. EU je sicer po začetku ruske invazije na Ukrajino 24. februarja uvedla številne sankcije proti posameznikom in podjetjem.

Pred kratkim se je unija v okviru petega svežnja sankcij proti Rusiji odločila, da od 10. avgusta ne bo več dovoljen uvoz ruskega premoga v EU.