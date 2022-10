Za trge še naprej ostajata največji problem visoka inflacija in strah pred recesijo. Včeraj je bil v ZDA objavljen podatek o septembrski inflaciji. Gre za trenutno ključen ekonomski podatek, od katerega je odvisna prihodnja politika Feda. Na letni ravni je inflacija septembra znašala 8,2 odstotka, kar je le malenkost nižje kot avgusta, ko je znašala 8,3 odstotka. Inflacija brez stroškov hrane in energije pa je septembra s 6,6 odstotka dosegla celo najvišjo letošnjo vrednost. Reakcija delniških trgov na objavljene podatke je bila izrazito negativna, indeks S&P 500 je izgubil več kot dva odstotka. Obrestne mere so porasle, donosnost 10-letne ameriške državne obveznice je presegla 4,05 odstotka. Inflacija se torej zaenkrat še ne umirja, razlog je tudi močan trg dela, saj se je brezposelnost v ZDA septembra znižala na 3,5 odstotka, kar je najnižje v zadnjih petdesetih letih. Iz v sredo objavljenega zapisnika zadnjega zasedanja Feda je mogoče razbrati, da bo Fed nadaljeval s politiko dvigovanja obrestne mere. Prepričan je, da je v boju proti inflaciji nevarnejše narediti premalo kot narediti preveč. Torej želijo inflacijo na vsak način znižati, tudi za ceno recesije. Do konca leta se bosta odvili še dve zasedanji Feda, novembrsko in decembrsko. Za november trgi pričakujejo ponovni dvig za 0,75 odstotne točke, kar bi bil četrti tovrstni zaporedni dvig. Po decembru je mogoče računati na upočasnitev dvigovanja. Bi pa naj bile obrestne mere, kolikor se bo dalo dolgo, na restriktivni ravni. Recesiji se bo tako zelo težko izogniti. V prihodnjih tednih bodo poleg ekonomskih podatkov v ospredju tudi objavljeni poslovni rezultati. Začela se je namreč sezona objav poslovnih rezultatov za tretje četrtletje. Pričakovanja analitikov so se znižala, a bo pomemben tudi odziv trga na objavljene rezultate in napovedi družb za naprej. x