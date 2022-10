To je zaveza strategije Global Gateway, t. j. 300 milijard evrov vrednega naložbenega svežnja Evropske unije za pomoč pri ponovni vzpostavitvi mednarodnega in na gospodarskih pravilih temelječega svetovnega reda. Strategija je bila uvedena pred skoraj enim letom in predstavlja pristop, ki ga je Estonija zagovarjala veliko prej kot mnogi drugi, in sicer zaupanja vredno povezljivost. Ta pristop je zaradi neupravičene ruske agresije in hude kršitve mednarodnega prava postal še nujnejši.

Ruska fosilna goriva nadomeščamo z odpornimi dobavnimi verigami, ki omogočajo zeleni prehod in preprečujejo nove odvisnosti. Spodbujamo odprto, varno in na človeka osredotočeno digitalno družbo, ki odraža naše demokratične vrednote in standarde. Še naprej spodbujamo partnerje, ki se nam želijo pridružiti, da bi zgradili svobodno, uspešno in trajnostno prihodnost. Na tej poti se soočamo z odločitvijo, ali smo pripravljeni plačati premijo za zaupanje ali ne. Sporočilo Evrope je jasno: zaupanje lahko ima ceno, vendar je to cena, ki jo je vredno plačati. Svoboda je neprecenljiva.

Od besed k dejanjem

Baltske države ter tudi druge države v srednji in vzhodni Evropi že leta razumejo dejansko namero predsednika Putina, pri čemer so opozarjale, da Rusija ni zanesljiva partnerica na področju energije. Estonija se je skupaj z Latvijo, Litvo in Poljsko začela ločevati od ruske energije veliko pred popolno invazijo Kremlja na Ukrajino. Te države so vlagale v obnovljive vire energije, terminale za utekočinjeni zemeljski plin ali povezovalne daljnovode. Zdaj pa z načrtom rePowerEU vsa Evropa sledi njihovemu zgledu, da bi enkrat za vselej odpravili našo odvisnost od ruskih fosilnih goriv.

Sedanja kriza je razkrila notranjo moč Evropske unije. Ukrepali smo enotno, hitro in odločno. Naše sankcije proti Rusiji ogrožajo njeno vojno gospodarstvo, Ukrajina pa napreduje na bojišču. Nato in čezatlantsko varnostno zavezništvo sta močnejša kot kdaj koli prej. Vendar vojna še zdaleč ni končana. Da bi zagotovili zmago Ukrajine proti osvajalcu, morajo EU in njeni zavezniki prevzeti potrebno vlogo za usmerjanje geopolitičnega in gospodarskega reda k odprtosti, sodelovanju in svobodi ter spoštovanju pravil, ki odražajo te vrednote. Strategija Global Gateway je kot izraz zaupanja vredne povezljivosti pravo orodje za ta namen.

Za zaupanja vredna partnerstva

Strategija Global Gateway je obljuba Evrope, da bo našemu sosedstvu in svetovnim partnerjem ponudila pozitivno sodelovanje, ki bo temeljilo na vrednotah. Medtem ko si avtokracije prizadevajo ustvariti področja vpliva, da bi poglobile namesto zmanjšale nezdrave odvisnosti, želimo mi graditi partnerstva, ki temeljijo na skupnih vrednotah in viziji prihodnosti. Zgraditi želimo digitalno in zeleno infrastrukturo gospodarstva prihodnosti, da bi naše partnerje povezali z Evropo, vključno z našim vzhodnim sosedstvom, nas pa z raznolikim in dinamičnim svetovnim jugom.

Strategija Global Gateway že prinaša rezultate v praksi. EU na primer financira nove gospodarske koridorje in energetsko infrastrukturo, da bi Zahodni Balkan približala Uniji in omogočila njihove evropske sanje. Z naložbami v obnovljive vire energije, zeleni vodik in vrednostne verige surovin gradimo medsebojno koristne odnose z državami, kot sta Namibija in Čile, da bi zagotovili njihovo trajnostno rast in našo energetsko varnost. Z izgradnjo digitalne infrastrukture, kot je nov optični podmorski kabel pod Črnim morjem, diverzificiramo internetni dostop po Kavkazu in osrednji Aziji. Strategija Global Gateway podpira tudi izgradnjo obratov za proizvodnjo cepiv mRNA v Ruandi in Senegalu ter kmalu tudi v Latinski Ameriki, da bi se s prenosom naprednih tehnologij in regionalno odpornostjo spodbujalo svetovno zdravje.

Pomembno je, da smo enotni proti vse večji odločnosti in agresiji avtokratskih režimov. Zato je strategija Global Gateway združila najbližje partnerje Evrope in druge pobude za zaupanja vredno povezljivost, kot je na primer partnerstvo skupine G7 za svetovno infrastrukturo in naložbe, da bi izkoristili ne le naše naložbe, temveč tudi naše strokovno znanje in moč pri določanju standardov. Skupaj lahko oblikujemo novo dobo globalizacije, ki poleg gospodarske učinkovitosti ceni gospodarsko odpornost ter naše vrednote in blaginjo.

Platforma za usklajevanje

Soočamo se z odločilnim trenutkom resnice. Nujno se je treba še naprej soočati z izzivi in vzpostaviti močno koalicijo za napredek v boju proti zgodovinskemu revizionizmu. Za lažje sodelovanje je Estonija razvila portal partnerstev Ekipe Evropa, prek katerega lahko Evropska unija in njene države članice sodelujejo s svojimi partnerji v okviru strategije Global Gateway. Letošnji digitalni vrh v Talinu je poziv k ukrepanju demokracij, da bi skupaj zagotovile zaupanja vredno povezljivost, ohranile svobodo in demokracijo ter dokazale svojo dolgoročno zavezanost Ukrajini, miru ter prihodnosti našega odprtega in pravičnega mednarodnega reda. x

Ursula von der Leyen je predsednica Evropske komisije Kaja Kallas je predsednica vlade Republike Estonije