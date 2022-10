»Skoraj nikoli nisem pisala fikcije, pisanje sem vedno razumela kot izražanje osebnih izkušenj v kontekstu družbenih okoliščin, ki vplivajo na posamezna življenja; Leta so le ekstremen rezultat tega pisateljskega postopka. Skušala sem torej opisati pot neke ženske, ki sem jaz, ne da bi to njeno pot ločila od zgodovine, francoske in v nekaterih plasteh tudi svetovne.« Tako je francoska pisateljica Annie Ernaux leta 2010 v intervjuju za Dnevnik opisala svoje pisanje in še posebno roman Leta (Didakta, 2010, prevod Maida Alilović), ki je njen edini v slovenščino preveden roman. V njem popisuje osebno in kolektivno zgodbo francoske družbe po drugi svetovni vojni.

Annie Ernaux je brez dvoma ena vodilnih francoskih pisateljic in že nekaj let so jo redno uvrščali na sezname morebitnih dobitnikov Nobelove nagrade. Dvainosemdesetletni pisateljica je postala sedemnajsta ženska, ki je prejela to prestižno nagrado za književnost. V Normandiji rojena pisateljica je svoj književni prvenec Les armoires vides izdala leta 1974, zadnji roman Le jeune homme pa je izšel letos. Kot je ob razglasitvi nagrade zapisala Švedska akademija, njeno delo »z velikim pogumom in kirurško ostrino razkrije agonijo izkušnje razreda, opisuje sram, ponižanje, ljubosumje ali nezmožnost videti, kdo si, ter doseže nekaj občudovanja vrednega in trajnega«.

Njena proza je svojevrsten intimni dnevnik žensk v Franciji, z vsemi tabuji in prepovedmi, s katerimi so se srečevale v 20. stoletju. V romanu Leta je denimo zapisala: »Sram je dekletom še kar grozil. Naš način oblačenja in ličenja je bil vedno zaznamovan z besedo pretirano: kratko, dolgo, izrezano, ozko, kričeče itn. Višina pet, družba, čas odhoda in prihoda domov, dno spodnjih hlačk vsak mesec, vse je bilo predmet splošnega nadzora družbe.«

V romanu L'événement pa popisuje svojo travmatično izkušnjo prekinitve neželene nosečnosti v času pred legalizacijo splava v Franciji. Po knjigi je bil leta 2021 posnet film Dogodek v režiji Audrey Diwan, ki je bil nagrajen z zlatim levom.