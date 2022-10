Nenavaden dogodek se je včeraj popoldan odvil v osrčju Ljubljane. Moški, ki je imel s seboj psa, je kršil javni red in mir ter nadlegoval mimoidoče. Po poročanju portala Ljubljanainfo je planil na nekega moškega, ki se mu ga je uspelo otresti, nato pa napadel še njegovo prijateljico, ki naj bi jo ugriznil v obraz. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so ji rano zašili. Po pisanju portala je ena od prič povedala, da je napadalec kričal, kako veliko plačuje za stanovanje, pri čemer mu država nič ne pomaga, in grozil, da bo vse poklal.

Policija je storilca na kraju dogodka prijela, zaradi nepojasnjenega stanja pa naj bi ga prepeljali v Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana-Polje.