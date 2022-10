Mogoče veste, kaj pomeni anagram? Gre za premetanko, ki nastane s permutacijo črk v besedi, tako da dobimo drugo besedo, ki je na nek zanimiv način povezana s prvotno. Lep primer je mangusta oziroma mustang. V obeh primerih gre za športna avtomobila, ki sta na cesto zapeljala le dve leti narazen (1967 in 1965), a je njuna usoda različna. Medtem ko je italijanka že dolgo pokojna, pa američan še danes razveseljuje kupce, saj je naprodaj že kot šesta generacija. De Tomaso je precej bolj nepopisan list, predvsem pa avto, za katerim se tudi 51 let po upokojitvi še vedno obračajo glave. Nič čudnega, saj ga je oblikoval sloviti Giorgetto Giugiaro. Razlog več, da bo o njem tekla tokratna beseda.

Alejandro De Tomaso in Carroll Shelby sta bila prijatelja. Še več, ko je slednji leta 1964 potreboval dirkaški avto za kanadsko-ameriški pokal, mu je De Tomaso priskočil na pomoč in se ponudil, da bo razvil nov 7-litrski osemvaljnik in sodeloval pri razvoju vozila. Takoj je prišlo do težav, ko De Tomasu oblika, pod katero se je podpisal Italijan Pete Brock, ni bila všeč, za nameček ni pravočasno dostavil dogovorjenih pet dirkalnikov. Posledica? Projekt je padel v vodo, prijatelja sta postala sovražnika, do te mere, da je De Tomaso svoj novi avto poimenoval mangusta, kar prevedeno pomeni mungo, se pravi žival, ki lahko ubije tudi kobro. Cobra pa je bilo ime Shelbyjevega avtomobila...

Novinar avto pognal do meje 250 kilometrov na uro

Avto z dolžinsko mero 4,27 metra je bil prvič na ogledu leta 1966 na salonu v Torinu, njegova neposredna konkurenca pa je bila lamborghini miura, ki pa je bila občutno dražja. Mangusta je bila dvovratni kupe s pogonom na zadnji kolesi, s proizvodnjo pa so začeli leta 1967. V štirih letih so jih izdelali 401, od tega jih je bilo 150 namenjenih evropskim kupcem, ostali pa onkraj Luže. Ker je bila proizvodnja maloserijska, je ameriška vlada dovolila, da mangusta zapelje na njihove ceste kot izjema, saj ni bila opremljena z varnostnima pasovoma, tudi luči so bile nameščene nižje, kot so dovoljevali tedanji zakoni. To se je kmalu spremenilo, zato so morali manguste varnostno nagraditi. Zgolj en avto pa so proizvedli kot roadster. Zanimivo, da so imele evropske manguste vgrajen Fordov osemvaljnik z močjo 306 konjev (228 kW), namenjene ameriškemu trgu pa prav tako osemvaljnik z močjo vsega 230 konjev (170 kW). Novinar Paul Frere pa je trdil, da je na testih avto pognal vse do hitrostne meje 250 kilometrov na uro, kar je bilo za tiste čase ogromno in občutno hitreje kot pri primerljivih ameriških in evropskih štirikolesnikih. Mangusta, ki je bila sanjski avto Alejandra, je bila večinoma izdelana iz jekla, le pri pokrovu motorja so uporabili aluminij. Nekaj posebnega so bila galebja vrata nad sredinsko vgrajenim motorjem in ogromno vetrobransko steklo.

Za današnje razmere je bila slabo vodljiva

Šlo je za prvi velikoserijski avto proizvajalca De Tomaso iz Modene (predhodnika, model vallelunga, so proizvedli v 59 enotah), ki je močno spominjal na ferrarije tistega časa. Mnogi celo pravijo, da je mangusta najlepši italijanski športni avto vseh časov. Prav oblika je tista, po kateri je bila najbolj prepoznavna, cena pa je bila za tiste čase ugodnih 11.000 ameriških dolarjev. Za primerjavo, danes lahko na dražbi doseže tudi 275 tisočakov. Bila je zmogljiva in hitra, izpolnila pa je večino želja mladega nadebudnega dirkača s konca 60 let. Je pa res, da je zavoljo distribucije teže 44:56 med prednjo in zadnjo osjo za današnje razmere slabo vodljiva, ima tudi težave s stabilnostjo. Med ponosnimi lastniki je Bud Millard, sicer upokojeni ljubitelj avtomobilov iz Kalifornije, ki ima v lasti mangusto letnik 1969, dobro ohranjeno in restavrirano pa je kupil pred sedmimi leti. »Oblika manguste me je od nekdaj impresionirala. Mnogo ljudi avto še danes fotografira, a večina ne ve, za katero znamko gre, najpogosteje menijo, da je Ferrari,« pravi o avtu, ki v višino meri le 1,1 metra, notranjost pa je posledično utesnjena. Nedavno je dobil nespodobno ponudbo v višino 300 dolarskih tisočakov, a jo je zavrnil.

Mangusta se je sicer proslavila tudi v zabavni industriji. Tako je na primer dobila več vlog na televiziji. V filmu Ubila bom Billa 2 se je osrednji lik, ki ga je igral David Carradine, vozil s srebrno obarvano mangusto, rumena obarvana je bila na ogled v videospotu pevke Kylie Minogue, belo obarvana pa v filmu Samo še 60 sekund, avto pa je bil uporabljen tudi v igrah na igralnih konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Pred 20 leti so ime mangusta skušali znova obuditi v podobi avtomobila, in sicer so konceptni avto de tomaso bigua preimenovali v qvala mangusta, a so jih po sporu med poslovnima partnerjema De Tomasom in Qvalejem prodali zgolj v omejenih številkah, projekt pa je padel v vodo.