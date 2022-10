Bojan Kumer: Povsem mogoče je, da vlada prepove obratovanje žičničarjem

Ko je ekipa Roberta Goloba poleti vstopila v sobane na Gregorčičevi, je bila energetska kriza že tam. Bila je na položnicah, ki so se kopičile v nabiralnikih, bila je v podzavesti državljanov, v tabelah ekonomistov in energetikov, bila je na dnevnem redu oblastnikov po vsem svetu. Junija zato ni bilo nobenega dvoma o porazdelitvi dela in odgovornosti nastajajoče se vlade; energetski minister bo prevzel levji delež in garal bolj kot drugi del ekipe.