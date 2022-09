Namestnik vodje delovne skupine za klinično obravnavo in zdravljenje pri posvetovalni skupini Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in infektolog Janez Tomažič nima podatkov o tem, kolikokrat doslej so zdravniki v Sloveniji predpisali paxlovid. Je pa prepričan, da se uporablja pogosto.

Zdravilo, ki je na voljo v obliki tablet, je po njegovih besedah zelo učinkovito, saj za skoraj 90 odstotkov zmanjša potrebo bolnikov po bolnišničnem zdravljenju, v še večjem deležu pa smrtnost.

Spomnil je, da gre pri zdravilu za kombinacijo dveh protivirusnih zdravil. Prvo zavira razmnoževanje virusa, drugo pa preprečuje, da bi se prvo prehitro razgradilo v telesu in tako okrepi njegovo delovanje.

Zdravniki morajo biti pri predpisovanju zdravila previdni, saj jemanje paxlovida ni združljivo z jemanjem nekaterih drugih zdravil. Zdravnikom so zato posredovali pisna navodila in organizirali izobraževanje preko Zdravniške zbornice Slovenije, ki se ga je udeležilo veliko zdravnikov in farmacevtov, je pojasnil infektolog.

Kot je pred časom dejala predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc, je paxlovid namenjen predvsem starejšim od 60 let in bolnikom s tveganjem za težji potek covida-19.

Tomažič ob tem poudarja, da mora bolnik zdravilo prejeti v roku petih dni od okužbe s koronavirusom, saj je takrat najbolj učinkovito. Zato je pomembno, da je zdravilo dostopno po Sloveniji - na voljo je v lekarnah.

NIJZ je prvih 1008 terapevtskih odmerkov zdravila paxlovid prejel v začetku septembra. Do sedaj je v Slovenijo prispelo vseh 6048 naročenih terapevtskih odmerkov zdravila, so za STA pojasnili na NIJZ.

Od zdravil je sicer po Tomažičevih besedah zdravnikom za zdravljenje covida-19 še vedno na voljo remdesivir, ki ga bolniki lahko prejmejo v primeru potrebe po bolnišničnem zdravljenju.

V zadnjem času je na boljo tudi novo zdravilo na osnovi monoklonskih protiteles evusheld. Namenjeno je posameznikom z oslabljenim imunskim sistemom, saj šest mesecev preprečuje, da bi oseba zbolela s covidom-19, prav tako je namenjeno zgodnjemu zdravljenju covida-19. Bolnik ga mora prejeti v roku sedmih dni po okužbi s koronavirusom, je pojasnil.