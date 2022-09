Molitev za milo zimo

To bo ključna usmeritev letošnjega leta za večino Evropejcev. Po zaustavitvi dobav večine ruskega plina, razen delno prek Ukrajine in Turčije, je ključno vprašanje, koliko časa lahko zdržijo dvomesečne rezerve plina v skladiščih ter povečane količine dobav utekočinjenega zemeljskega plina (UZP). To pa je v največji meri odvisno od temperatur to zimo ter prostovoljnega zmanjšanja porabe plina.