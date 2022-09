Volivkam in volivcem v tujini - tako tistim s stalnim prebivališčem v tujini (t. i. izseljenci), kot tudi tistim, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, a bodo v času volitev v tujini in so oz. bodo oddali vlogo za glasovanje iz tujine (t. i. zdomci) - je bilo odposlano volilno gradivo z uradno prazno glasovnico, so sporočili iz DVK.

Volivec lahko z izpolnjevanjem glasovnice počaka do 4. oktobra, ko bo objavljen seznam potrjenih kandidatur. Pri ugotavljanju izida glasovanja se kot pravočasne upoštevajo tiste glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine do vključno 2. novembra do 12. ure. Iz poštnega žiga na ovojnici pa mora biti razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto pred 19. uro na dan glasovanja, opozarjajo na DVK.

Vlogo za glasovanje po pošti v tujini ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu oddajo volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo v tujini v času morebitnega drugega kroga glasovanja, ki bo 13. novembra, pa lahko volivke in volivci oddajo do vključno 13. oktobra. Vlogo je mogoče oddati na spletnem portalu eUprava, so še sporočili iz DVK.