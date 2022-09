Tako britanskega režiserja Paula Greengrassa kot ameriškega pisatelja Stephena Kinga verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Prvi je znan po vohunski trilogiji o Jasonu Bournu, ki ga je igral Matt Damon, drugi je kralj hororja, čigar knjige se serijsko pojavljajo na velikem platnu in malih zaslonih. Obeta se še eno takšno poglavje.

Kingov najnovejši roman Fairy Tale je izšel šele na začetku septembra, pa že lahko beremo o načrtih za filmsko priredbo, oba akterja pa drug o drugem pišeta v superlativih. Greengrass je Kingovo zadnjo knjigo opisal kot »genialno delo«, saj da je v isti sapi »klasična pustolovska zgodba in vznemirljiva sodobna alegorija«, pisatelj pa menda obožuje delo filmarja in meni, da je zato odlična izbira za filmsko priredbo.

King je v svoji klasični maniri Greengrassu pravice za ekranizacijo ponudil za simbolični dolar, v zameno pa bo seveda zraven, ko se bo delil dobiček, prav tako pa bo smel kaj reči o končni verziji filmskega scenarija. Zgodba se sicer vrti okoli 17-letnega Charlieja Reada, ki se mora ob materini smrti spopasti še z očetovim alkoholizmom, ki sledi tragični prometni nesreči. Najstnik začne opravljati manjša dela za skrivnostnega in sitnega samotarja v letih, gospoda Bowditcha. Ko ta premine, mladostnik poleg njegovega psa podeduje ključe do nezemeljskega sveta, kjer se menda skriva še eno izmed Kingovih odličnih fantazijskih del, ki se po mnenju nekaterih recenzentov bere tudi kot poklon zapuščini bratov Grimm, H.P. Lovecrafta in Rayja Bradburyja.

Odlična novica po polomiji s priredbo Požigalke

To, da bo na režijskem stolčku adaptacije Kingovega najnovejšega dela sedel Greengrass, je vsekakor dobra novica. 67-letni filmar je znan po odličnih in žanrsko raznovrstnih filmih vse od nedavnega vesterna News of the World do morskega trilerja Kapitan Phillips in letalske drame United 93, njegov naslednji projekt pa je adaptacija znamenitega Orwellovega distopičnega romana 1984. Sodelovanje priznanih avtorjev je še posebej obetavno v luči zadnjega filmskega zmazka po Kingovi knjigi Požigalka, v katerem smo gledali oziroma bolje rečeno trpeli ob Zacu Efronu in Ryan Kieri Armstrong.

Tako veliko razočaranje je bilo namreč manjše presenečenje. Ne le, da je film režiral Keith Thomas, ki je sicer res nov obraz, a je na sceno leta 2019 stopil z zelo vzdušno grozljivko The Vigil, pomembno je tudi, da smo se v zadnjih letih že razvadili ob zelo spodobnih filmskih priredbah pisateljevih knjižnih del. Spomnite se samo Flanaganovega Doctor Sleepa, dveh novih filmov o morilskem klovnu Tisto, pa recimo srhljive Geraldove igre. O Greengrassovem filmu ta trenutek razumljivo kaj dosti več ne vemo, si pa bomo lahko vmes iz repertoarja Kingove domišljije ogledali vsaj še grozljivko Mr. Harrigan's Phone z Donaldom Sutherlandom, v poprodukciji pa je tudi nadaljevanje nedavne obuditve kultnega Mačjega pokopališča.