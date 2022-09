Jasno z Andrejem Velkavrhom: Romantika v vetru

Vstanem zjutraj ob treh. Trda tema. Računalnik, bunda – ja, prav mrzla so tale jutra – in v pisarno. Luč že gori, ko vstopim, nekaj organizatorjev že zre v zaslone, sploh nisem prvi ob tej uri! »Dobro jutro! Good morning!« Mednarodna zasedba. Vklopim računalnik, se povežem in že je na tapeti vreme. Svetovno balonarsko prvenstvo. Od Japonske, Brazilije, Združenih držav, Južne Afrike … do Evrope in nam bližnjih držav. Res pisana druščina. Tudi barvno, baloni so čudoviti, barvnim vzorcem ni konca, težko bi se odločil, kateri je lepši. Balonarstvo je res barvit šport. In presneto zgoden. Ne vem, kdaj sem nazadnje vstal tako zgodaj. A z baloni se leti zjutraj in zvečer. In zjutraj je treba pregledati vremenske razmere, predvsem veter, ki edini določa, v katero smer se bo letelo. Pri vzletu in pristanku ne sme biti premočan in ponoči se običajno veter umiri in zato omogoči varen jutranji vzlet. Pa ne sme se prehitro okrepiti, da se lahko tudi varno pristane po uri ali dveh poleta. Zato ni jutranjega spanja! Če višje močneje piha, ni težav, samo da je pri tleh bolj mirno. Zato je napoved vetra ključna. Tudi napoved smeri res šibkih talnih vetrov. Težka naloga!