Britanska vlada načrtuje, da bo zgornja cena za megavatno uro plina za podjetja, javne zavode, denimo šole, in nevladne organizacije, med njimi dobrodelna združenja, pri 75 funtih (85,70 evra), za megavatno uro električne energije pa pri 211 funtih (241 evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S tem bodo zgornje cene približno na polovici pričakovane veleprodajne cene na trgu. Hkrati naj bi bile kapice enakovredne zgornji meji zneskov na računih za energijo za gospodinjstva, ki bo za dve leti v veljavo stopila oktobra.

Novi finančni minister Kwasi Kwarteng je prepričan, da bodo s kapico za gospodarstvo preprečili stečaje podjetij, zaščitili delovna mesta in omejili inflacijo.

Pomoč posameznemu podjetju, zavodu in organizaciji bo sicer odvisna od pogodbe, ki jo ima s ponudnikom energije. V primeru pogodbe s fiksno ceno energije bo lahko kapica na računu upoštevana avtomatično. Podjetja s privzetimi, predvidenimi ali spremenljivimi tarifami bodo medtem prejela popust na enoto, a bo pomoč omejena. Če bodo cene na veleprodajnih trgih plina in električne energije še naprej naraščale, bodo tako njihovi računi presegli tiste pri podjetjih s fiksno ceno.

V britanski vladi so zagotovili, da se z dobavitelji dogovarjajo, da bi imeli podjetja, zavodi in organizacije možnost prehoda na pogodbe s fiksnimi cenami energije.

Glede na izračune na Otoku bi lahko na račun sheme pomoči strošek podjetja, ki je z dobaviteljem elektrike ali plina avgusta sklenilo pogodbo s fiksno ceno ter porabi štiri megavatne ure električne energije in 16 megavatnih ur plina, upadel s 7000 funtov (8000,90 evra) na 3900 funtov (4457,60 evra).

Podjetja, ki so v stiski zaradi drugih energentov, naj bi prav tako lahko računala na državno pomoč, pri čemer pa naj bi bile podrobnosti te znane naknadno.

Nova britanska premierka Liz Truss je sveženj ukrepov za naslovitev energetske draginje napovedala takoj po prevzemu oblasti. Najprej je predstavila pomoč gospodinjstvom. Kot je pojasnila, bo država zgornjo mejo letnih stroškov za energijo zanje za dve leti zamrznila pri 2500 funtih (nekaj nad 2800 evrih).

Britanskim gospodinjstvom, ki jih že tako pesti visoka rast cen življenjskih stroškov, se je namreč s 1. oktobrom obetal 80-odstotni dvig povprečnih letnih stroškov za elektriko in plin. Zgornja meja stroškov za potrošnike, ki s svojim dobaviteljem nimajo sklenjenega dogovora o nespremenljivih cenah, bi se s trenutnih 1971 funtov povečala na 3549 funtov na leto.

Britanski energetski sistem je zelo odvisen od plina, tako da so tudi cene elektrike v luči rekordnih cen plina na borzah skokovito porasle. Prejšnji vladni kabinet pod vodstvom Borisa Johnsona je sprejel nekatere razbremenitve za gospodinjstva, a so prebivalstvo in podjetja vseeno z vsakim mesecem nosili vse težje finančno breme, zaradi česar so grozila odpuščanja in energetska revščina.