Slovenija, še posebej naš mariborski predel, trpi za sindromom razpršene pozidave. Naokrog po gričkih je pravzaprav vse pozidano in poseljeno. Ogromno je hišk, ki so nastale v zaledjih iz osnov hlevov, vikendov in iz katerih so si ljudje naredili domovanje, se ga navadili in postopoma najbrž legalizirali. Vsi pričakujejo, da bodo tudi tam imeli vso potrebno infrastrukturo, ki jo mora omogočiti komunala, torej vodovod, kanalizacijo … Tako razvejan sistem v strukturi, ki se nenehno vzpenja in spušča, je izredno drag. Ker je za družbo dražje vzdrževati velike in razvejane sisteme, če pustimo ob strani, da so ti vzorci poselitve vizualno zelo naporni. Ena od naših želja je, da koncentriramo gostoto navznoter, kjer komunalno in drugo infrastrukturo že imamo. Drug namen je poudarjati mesto tam, kjer že je. Mislim, da je Maribor dolgo stopicljal na mestu in da je pravi trenutek, da se odpremo, pokažemo, da nekaj zmoremo. x Večer v soboto