Zunanja ureditev, ki jo vidijo strokovnjaki za preobrazbe

Ker je bil prostor ob vstopu na parcelo v klančini, se je z delnim dvigom lokalne ceste in večjim naklonom dovoza pridobilo ravnino za udobno obračanje in parkiranje. Funkcionalna rešitev je prišla ob pravem času, še pred asfaltiranjem dvorišča in cestišča. Izstopajoč element v nadgradnji ureditve je tudi lesena gred vzdolž celotne terase, ki poleg nosilnosti vodil optično znižuje prostor pod napuščem. Dopolnjujoč arhitekturni dodatek so premična horizontalna lesena senčila, ustvarjena za zaščito pri pregrevanju in zadrževanju padavin. Podolgovata terasa ni utesnjena zaradi preglednosti in svetlobe, ki preseva skozi letvice. Zaradi sončnega energijskega izkoristka v hladnejšem delu leta krili senčil pospravimo na del hiše brez odprtin.

V letni kuhinji imaš občutek, kot da hrano pripravljaš sredi gozda

Z zgraditvijo kuhinje pod kotom se je ohranilo panoramski pogled proti razglednemu stolpu na Planini. Diagonalno formo je nakazala sama arhitektura terasnih zidov, ki je odprtost gozdnega ambienta prenesla tudi v notranjost. Pod konstrukcijo napušča smo v unikaten tloris umestili odprto kurišče, trpežen pult, pomivalno korito in shranjevalne omarice. Gre za stičišče dostopov s treh strani, prehod na vrt je omogočen mimo drsnih senčil ali polnih vrat. Zaradi zasnove odprto-zaprto je kuhinja prilagodljiva vremenskim spremembam skozi vse leto. Prevladujoč material je les, ki s svojo domačnostjo razvija čut za povezovanje in odgovornost do narave.

Zapiranja povod za počitnice doma

Zaradi dela in šolanja od doma smo bili postavljeni pred veliko izzivov, začeli smo se zavedati kakovostnega slovenskega okolja in ceniti prostore, ki jih imamo doma. Predstavljena preobrazba je primer dolgoročne naložbe, ki je poleg stanovanjske namembnosti primerna tudi za dopustovanje. Privarčevan čas in ekološki odtis sta dobršen razlog za počitniško ureditev, hkrati pa so termini za predah in razvedrilo vedno rezervirani le za nas. Brezdelnost in poležavanje sta lahko stresna, a lastniki s tem nimajo težav, saj je okoli hiše vedno treba kaj postoriti.