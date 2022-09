Pred reprezentančnim premorom bodo nogometaši v prvi slovenski ligi danes in jutri odigrali le še tekme desetega kroga, s katerimi bodo odprli drugo četrtino sezone 2022/23. Ta bo morala biti precej drugačna od prve, da se ne bi zgodilo, da bi bila druga polovica povsem dolgočasna. Vodilna Olimpija ima pred najbližjimi zasledovalci, Celjani, na vrhu namreč kar osem točk prednosti, ravno reakcija teh dveh klubov po zadnjem krogu, v katerem so slednji premagali prvo, pa je ena najbolj pričakovanih reči desetega kroga. Ljubljančani so namreč v prejšnjem krogu doživeli prvi poraz v sezoni in se bodo skušali na zmagovita pota vrniti na težkem gostovanju v Murski Soboti. Drugouvrščene Celjane, trenutno najbolj »vroče« moštvo lige, saj so na zadnjih petih tekmah kar štirikrat zmagali in enkrat remizirali, od tega so v zadnjih dveh krogih premagali kluba, ki sta bila na lestvici takrat pred njimi (Koper in Olimpija), pa domača tekma proti Domžalam.

Tudi nogometaše Mure torej tako kot Celje po tekmi s Koprom čaka še Olimpija, ki se ji bodo skušali maščevati za poraz v prvem krogu, ko so močno pritiskali na njena vrata, a nato sami prejeli gol. »Olimpija je zasluženo na prvem mestu, ciklus osmih zaporednih zmag je v današnjem nogometu težko ustvariti v vsakem prvenstvu. To kaže na kakovost, ki jo imajo tako posamezniki kot ekipa,« je pred tekmo nasprotniku najprej polaskal trener Mure Damir Čontala, ki pa je kljub temu dodal, da so ga Ljubljančani manj kot z rezultati navdušili z igro: »Splošni vtis je, da niso tako dominantni v igri, kot so rezultatsko. Statistično potrebujejo daleč najmanj priložnosti za doseganje zadetkov, kar kaže na izredno individualno kakovost v napadu. Pomembno je, da ostanemo agresivni, da žogo čimprej pridobimo v svojo posest oziroma tekmece spravimo pod časovni in prostorski pritisk.« Ljubljanski trener Albert Riera medtem po prvem porazu v sezoni ni bil pretirano zaskrbljen in ga je pripisal 20-minutnemu »mrku« v drugem polčasu, bolj pa ga je zmotilo, da je njegovo moštvo po šestih zaporednih tekmah brez prejetega zadetka na zadnjih treh dobilo kar sedem golov, zato si želi, da bi njegovi igralci bolje nadzorovali potek dogodkov na igrišču in se izogibalo »divjanju«. »Osredotočeni moramo biti predvsem nase, drugi morajo loviti nas,« je dodal Španec, ki se bo med reprezentančnim premorom kot nekdanji igralec Liverpoola v soboto, 24. septembra, ko bo Slovenija gostila Norveško, udeležil dobrodelne tekme med legendami Liverpoola in Manchestra Uniteda.

Manjšo krizo, v katero je padel po dveh zaporednih porazih, bo medtem Koper skušal prekiniti v Sežani, zanimivo pa bo videti tudi, ali lahko okrepljeni Maribor, ki se mu je med tednom končno pridružil mladi Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu, prvič v sezoni doseže dve zaporedni zmagi. Po uspehu proti Bravu, proti kateremu sicer spet ni navdušil, bo to lovil v gosteh pri Radomljah.

1. SNL, 10. krog, danes, ob 15. uri: Tabor – Koper, ob 20.15: Mura – Olimpija, jutri, ob 15. uri: Bravo – Gorica, ob 17.30: Radomlje – Maribor, ob 20.15: Celje – Domžale.