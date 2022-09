Marta Kos, ena najvidnejših članic stranke Gibanje Svoboda, je odstopila tudi z mesta podpredsednice stranke. »Kot sem zapisala v obrazložitvi odstopne izjave, je moje življenje po umiku iz kandidature za predsednico republike dobilo nove usmeritve. Zaradi tega opravljanju podpredsedniških dolžnosti zdaj ne bom mogla posvetiti dovolj časa in predanosti. Verjamem, da je v interesu Svobode, da reorganizira vodenje na način, ki bo stranki omogočal, da se bo postavila na trdne temelje in uspešno nastopala na letošnjih lokalnih volitvah in šla enotna tudi na naslednje parlamentarne volitve. Ostajam pa članica stranke,« je svoj odstop potrdila za Dnevnik.

Morebitnih sporov znotraj stranke, ki naj bi po naših informacijah tudi botrovali njeni odločitvi, da najprej odstopi kot predsedniška kandidatka, zdaj pa še kot podpredsednica stranke, nihče ne želi komenitirati. »V četrtek, 15. septembra, bo potekala seja sveta stranke Gibanje Svoboda, kjer bomo razpravljali tudi o predsedniških volitvah. O vseh sprejetih sklepih boste obveščeni. Do takrat drugih vprašanj ne komentiramo,« so sporočili iz stranke GS.

Trenja znotraj Gibanja Svoboda

Marta Kos je sicer konec prejšnjega meseca odstopila od kandidature za predsednico republike. Uradno so takrat iz stranke sporočili, da je odločitev sprejela iz osebnih razlogov, neuradno pa je bilo že takrat slišati, da naj bi se sprli znotraj stranke. Iz stranke so takrat sicer sporočali, da naj bi se Kosova glede na rezultate javnomnenjskih anket kot podpredsednica Gibanja Svoboda odločila vse svoje moči usmeriti v delo znotraj stranke. Kosova je tedaj dejala, da bodo številni podporniki zagotovo razočarani nad njeno odločitvijo, a da se bo za vrednote, ki jih je poudarjala v kampanji, še naprej borila kot podpredsednica stranke.

A po naših neuradnih informacijah naj bi njeni odločitvi o izstopu iz predsedniške tekme botrovalo tudi dejstvo, da ni imela soglasne podpore znotraj stranke. Marta Kos naj bi namreč v času pred uradnim začetkom kampanje iskala podporo za svojo kandidaturo tudi pri poslanski skupini Gibanja Svoboda. Svoj podpis podpore naj bi strankarski predsedniški kandidatki namenili skoraj vsi poslanci – z eno izjemo. Po naših neuradnih informacijah naj bi podporo predsedniški kandidaturi Marte Kos odrekla predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Kaj naj bi botrovalo tej, milo rečeno, nenavadni odločitvi, ni natanko jasno, zato pa razplet priča o tem, da Gibanje Svoboda navznoter ni tako homogeno, kot se poskuša slikati v javnem prostoru. Neuradno je bilo tudi slišati, da naj bi Klakočar Zupančičeva razlagala, da je zanjo dobra ali celo najboljša kandidatka Nataša Pirc Musar in ne Marta Kos.

»Marta Kos je bila soglasno potrjena na svetu stranke. Bila je naša kandidatka in še vedno verjamem, da bi bila najboljša predsednica. Z evidentiranjem novega kandidata znotraj stranke ne bomo niti poskušali,« je takrat odstop Marte Kos pojasnjeval Robert Golob in trdil, da sam njenega odstopa ni zahteval in da je njen odstop tudi zanj presenečenje. V kar pa mnogi vedno bolj dvomijo. Zgovorno je tudi dejstvo, da zdaj v stranki ne komentirajo niti odstopa Marte Kos z mesta podpredsednice stranke.