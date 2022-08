Marta Kos odstopila od kandidature za predsednico republike

Podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos je odstopila od kandidature za predsednico republike. Kot razlog v sporočilu za javnost navaja »spremenjene okoliščine iz osebnih razlogov«. O odločitvi Kosove in nadaljnjih korakih bodo organi stranke razpravljali v prihodnjih dneh, so sporočili. Kot so še poudarili, se bodo osredotočili na lokalne volitve.